El fútbol brasileño sumó otro capítulo insólito y esta vez tuvo a Jorge Sampaoli como protagonista central. El argentino, fiel a su estilo volcánico, se sacó en pleno clásico entre Atlético Mineiro y América Mineiro luego de que el entrenador rival, Alberto Valentim, lo provocara con un gesto burlón por su baja estatura. La escena encendió la mecha y el partido se descontroló por completo.

Todo se originó en el entretiempo, cuando el VAR anuló un gol de Hulk por una falta previa. La decisión arbitral desató la furia del DT del Galo, que fue a reclamar con vehemencia. En ese contexto apareció Valentim, quien primero le exigió que regresara a su área técnica y luego hizo un gesto provocador, señalándolo como “enano”. Fue suficiente para que Sampaoli perdiera la compostura y fuera directo a increparlo.

La discusión escaló en segundos. Integrantes de ambos cuerpos técnicos se metieron en el cruce, los suplentes abandonaron los bancos y la zona del túnel se transformó en un hervidero. La tensión fue tal que la seguridad del estadio y efectivos policiales tuvieron que intervenir para separar a los protagonistas y evitar que el conflicto pasara a mayores.

En medio del caos, el árbitro expulsó a Pablo Fernández, uno de los colaboradores más cercanos de Sampaoli, mientras los jugadores trasladaban el clima caliente al campo de juego con empujones y reclamos constantes. El clásico ya estaba completamente desnaturalizado.

Desde lo futbolístico, el partido correspondiente a la cuarta fecha del campeonato estadual terminó 1 a 1. América Mineiro se había puesto en ventaja con un gol de Gabriel Barrios, mientras que Atlético Mineiro llegó al empate gracias a Reinier. El tanto anulado a Hulk pudo haber cambiado la historia, pero terminó siendo el detonante de una noche marcada por la polémica.

Una vez más, Sampaoli quedó en el centro de la escena. Pasión desbordada, reacciones al límite y un episodio que recorrió Brasil y el continente. En el Mineirao se jugó un clásico, pero el resultado quedó en segundo plano: el escándalo fue el verdadero protagonista.