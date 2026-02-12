Luego de jugarse la 3ª fecha del Brasileirao, la dirigencia del Atlético Mineiro decidió cortar los servicios del técnico Jorge Samapaoli que no había logrado ganar en 2026 y tampoco convencía con el rendimiento de su equipo.

El segundo arribo del argentino a la institución de Belo Horizonte había sucedido en septiembre de 2025. Desde entonces a la fecha condujo en 31 encuentros oficiales, obtuvo 9 victorias, 14 empates y 8 derrotas. Su última estadística fue el 2 a 2 del fin de semana ante el ascendido Remo por 3 a 3. De manera interina, el santafesino será reemplazado interinamente por Lucas Goncalves.

Por pedido suyo, el club de Brasil había consultado condiciones para contratar al defensor de Independiente Kevin Lomónaco. La negociación no terminó prosperando, lo que en este momento es una buena noticia para el marcador central.

El defensor de Independiente, Kevin Lomónaco, había sido apuntado por Sampaoli para reforzar al Atlético Mineiro.

En números, la carrera profesional de Sampaoli ha sido mucho más espectacular en espacios conquistados que en números conseguidos. Sí fue muy exitoso en Chile, donde también dirigió Selección y fue campeón de América. Con esos pergaminos llegó al combinado nacional de la Argentina, pero lo cierto es que tras su paso por el combinado Albiceleste no ha logrado ratificar sus pergaminos.

Segundo ciclo

El que acaba de terminar fue el segundo paso de Sampaoli por Atlético Mineiro. El anterior fue en 2020, período en el que conquistó el estadual de Mineiro.

Francia, España y más de un año en Flamengo forman parte de su impresionante currículum que ahora continuará incrementándose en algún otro lugar del exterior.