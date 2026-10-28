Hay partidos que se juegan mucho antes del pitazo inicial. El Superclásico es uno de ellos. Días antes de que la pelota empiece a rodar, las calles, las redes sociales y las conversaciones de los hinchas empiezan a girar alrededor de una misma pregunta: ¿quién se quedará con el partido que paraliza a la Argentina?

Boca y River volverán a encontrarse este domingo 1° de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El escenario será el Alberto J. Armando, una cancha donde la historia tiene números favorables para el Xeneize, pero en la que el Millonario también supo festejar en encuentros decisivos.

Con la expectativa en aumento, los antecedentes vuelven a ocupar un lugar central en la previa. Los últimos diez Superclásicos disputados en Brandsen 805 muestran que no hay una fórmula única para este partido: hubo triunfos ajustados, victorias visitantes, empates y hasta una definición por penales.

Los últimos 10 Superclásicos en La Bombonera

El antecedente más reciente en ese estadio terminó con una alegría para Boca. El 9 de noviembre de 2025, el conjunto de la Ribera se impuso por 2-0 y celebró ante su gente. Sin embargo, la historia reciente también registra victorias importantes de River, que logró imponerse en varias visitas.

Estos fueron los resultados de los últimos diez enfrentamientos oficiales entre ambos en La Bombonera:

9 de noviembre de 2025: Boca 2-0 River — Torneo Clausura. 21 de septiembre de 2024: Boca 0-1 River — Liga Profesional. 1 de octubre de 2023: Boca 0-2 River — Copa de la Liga. 11 de septiembre de 2022: Boca 1-0 River — Liga Profesional. 16 de mayo de 2021: Boca 1-1 River — Copa de la Liga; Boca avanzó por penales. 14 de marzo de 2021: Boca 1-1 River — Copa de la Liga. 2 de enero de 2021: Boca 2-2 River — Copa Diego Armando Maradona. 22 de octubre de 2019: Boca 1-0 River — Copa Libertadores. 11 de noviembre de 2018: Boca 2-2 River — Copa Libertadores. 23 de septiembre de 2018: Boca 0-2 River — Superliga.

Los números dejan en evidencia la paridad de una rivalidad que rara vez ofrece partidos indiferentes. En esos diez encuentros, Boca consiguió tres victorias, River ganó cuatro veces y hubo tres empates, uno de ellos resuelto a favor del Xeneize en los penales.

Boca tiene ventaja histórica en su casa

Más allá de los antecedentes recientes, el historial oficial en La Bombonera favorece al equipo azul y oro. Desde la inauguración del estadio, en 1940, Boca y River disputaron allí 106 partidos oficiales, con 48 triunfos del local, 23 victorias del Millonario y 35 empates.

La diferencia es considerable y explica por qué jugar en Brandsen 805 representa un desafío especial para cualquier visitante. Sin embargo, los números históricos no garantizan nada cuando se trata de un Superclásico: River ya demostró que puede ganar en territorio rival y Boca sabe que deberá respaldar su ventaja con una actuación convincente.

En el historial general oficial, que contempla el amateurismo, el profesionalismo y las copas, la diferencia también favorece al Xeneize. Sobre 266 enfrentamientos, Boca suma 94 triunfos, River registra 88 y hubo 84 igualdades. En goles, la ventaja es de 342 contra 323.

Qué se juega Boca y River en el nuevo Superclásico

El encuentro no será solamente una cuestión de orgullo. También tendrá peso en la carrera por los objetivos de la temporada y en una tabla anual que puede resultar determinante para las aspiraciones internacionales de ambos equipos.

Boca llega ubicado en lo más alto de la tabla anual, con 57 puntos y en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027. River, dirigido por Leonardo Ponzio, suma 52 unidades y busca consolidar su posición en la pelea por los torneos continentales.

En ese contexto, el resultado puede tener consecuencias que vayan más allá de los tres puntos. Ganar el Superclásico significa quedarse con una semana de festejos, fortalecer la confianza y afrontar el tramo decisivo del campeonato con otro ánimo. Perderlo, en cambio, puede convertir los días siguientes en un escenario de cuestionamientos y presión.

La expectativa crece con cada hora que pasa. Los hinchas ya palpitan el duelo, las estadísticas vuelven a ponerse sobre la mesa y La Bombonera se prepara para recibir otro capítulo de una rivalidad que atraviesa generaciones.

Porque en Boca-River la historia siempre pesa, pero nunca alcanza para anticipar el desenlace. Este domingo, cuando la pelota comience a rodar, los antecedentes quedarán atrás y serán los protagonistas los que tendrán la última palabra.