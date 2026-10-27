La cuenta regresiva para el Superclásico ya empezó y, mientras Boca y River preparan uno de los partidos más esperados del fútbol argentino, otra pregunta gana terreno: ¿quién será el árbitro en La Bombonera? Aún sin una designación oficial, tres nombres aparecen como los principales candidatos para impartir justicia este domingo 1 de noviembre, desde las 15.

Nicolás Ramírez, Facundo Tello y Yael Falcón Pérez son los jueces que siguen en carrera para dirigir el encuentro correspondiente al Torneo Clausura. Según la información difundida, Ramírez sería quien cuenta con mayores posibilidades de quedarse con la designación, aunque la decisión final todavía está pendiente.

El nombramiento no será un detalle menor. El clásico llega en un tramo decisivo de la temporada, con puntos importantes en juego tanto en el Clausura como en la tabla anual. En ese escenario, cada decisión arbitral quedará expuesta a la mirada de los protagonistas y de millones de hinchas.

Tres nombres y una decisión pendiente

Entre las alternativas aparece Nicolás Ramírez, señalado como el candidato mejor posicionado. Su nombre tomó fuerza en la previa y, por el momento, sería quien corre con ventaja para estar en el centro de la escena en La Bombonera.

Facundo Tello, árbitro de experiencia internacional, también integra la lista de posibles designados. La tercera opción es Yael Falcón Pérez, otro de los jueces que aparecen en consideración para un partido que exige máxima atención y control.

Por ahora, la AFA no hizo oficial la elección y los tres nombres se mantienen como alternativas, a la espera de la resolución.

El antecedente que vuelve a poner al arbitraje en escena

La designación también estará atravesada por los antecedentes recientes. Darío Herrera, quien dirigió el último cruce entre Boca y River y quedó envuelto en polémicas, no aparece entre los candidatos mencionados para esta nueva edición.

Como ocurre en cada Superclásico, la elección del árbitro se convierte en uno de los focos de la semana. La expectativa no se limita a conocer quién estará a cargo del encuentro: también crece la atención sobre el desempeño de un juez que deberá conducir un partido de enorme repercusión deportiva.

Boca y River se enfrentarán este domingo desde las 15 en La Bombonera. La pelota todavía no empezó a rodar, pero una de las primeras incógnitas del clásico sigue abierta: quién tendrá la responsabilidad de dirigirlo.