La muerte de Jesús de Miguel provocó una profunda tristeza en el mundo del fútbol y las repercusiones llegaron hasta las principales figuras del deporte. Entre quienes decidieron manifestarse estuvo Lionel Messi, que utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias tras el fallecimiento del delantero español de 30 años.

El capitán de la Selección argentina compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje dedicado a los familiares y amigos del futbolista. "No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", escribió el rosarino, acompañando sus palabras con una imagen en homenaje al jugador.

La publicación de Messi se sumó a las numerosas expresiones de pesar que aparecieron durante las últimas horas. La noticia había generado un fuerte impacto, especialmente en España, donde Jesús de Miguel defendía los colores del CD Tenerife y era parte del plantel que disputaba la segunda división del fútbol de ese país.

Lionel Messi saludó a la familia de de Miguel

El episodio que terminó en tragedia ocurrió durante el encuentro frente al FC Andorra, cuando el delantero fue a disputar una pelota dividida y recibió un violento impacto del arquero rival, Jesús Owono. La acción se produjo en los minutos finales del partido y generó una inmediata preocupación entre los futbolistas que estaban en el campo de juego.

Después del choque, De Miguel quedó tendido sobre el césped y necesitó asistencia médica urgente. Los profesionales que se encontraban en el estadio realizaron maniobras de reanimación y consiguieron estabilizarlo antes de trasladarlo en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado en terapia intensiva.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, su cuadro clínico se agravó durante las horas siguientes. El CD Tenerife comunicó oficialmente su fallecimiento este martes 3 de noviembre, a los 30 años, y expresó su profundo dolor por la pérdida de uno de sus futbolistas.

Lionel Messi saludó a la familia de de Miguel

Lionel Messi no fue el único argentino que decidió despedirlo públicamente. Nico Paz, quien nació en Tenerife y mantiene un vínculo especial con la institución, también publicó un mensaje que reflejó su incredulidad: "No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz", manifestó el mediocampista.

Las muestras de acompañamiento también llegaron desde instituciones de enorme peso, como el Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid y la Real Federación Española de Fútbol. De esta manera, el fallecimiento de Jesús de Miguel trascendió las fronteras de su club y generó una despedida colectiva que tuvo entre sus protagonistas a una de las máximas figuras del fútbol mundial.