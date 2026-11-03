La Selección argentina se prepara para volver a jugar en el país y ya tiene definida la venta de entradas para uno de los amistosos de noviembre. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que este miércoles 4, desde las 16, comenzará la comercialización de los tickets para el encuentro ante Uruguay, que se disputará el viernes 13 en la Bombonera.

El clásico rioplatense será el primero de los dos compromisos que el equipo de Lionel Scaloni afrontará en territorio argentino. En esta oportunidad, con la ausencia de Lionel Messi, los hinchas tendrán la posibilidad de conseguir localidades a precios más bajos que los registrados en los últimos amistosos disputados en el país.

La entrada general tendrá un costo de $95.000 y será la alternativa más económica para alentar a la Albiceleste. En el otro extremo, la ubicación Preferencial será la más costosa, con un valor de $290.000.

Argentina-Uruguay: precios de las entradas

Estos son los valores informados para las distintas ubicaciones de la Bombonera:

General: $95.000.

Menor A Popular (hasta 10 años): $19.000.

Platea Alta: $140.000.

Platea Media C, D y M: $180.000.

Platea Baja L: $220.000.

Platea Media A y B: $220.000.

Preferencial: $290.000.

Dónde y cómo comprar las entradas

La venta general comenzará este miércoles 4 de noviembre a las 16 y se realizará exclusivamente a través de la plataforma digital Deportick (deportick.com).

Quienes todavía no tengan una cuenta deberán registrarse en el sitio con un usuario y una contraseña. Una vez dentro de la plataforma, podrán acceder a la venta y gestionar la compra de sus localidades.

Cuándo retirar las entradas

La AFA informó que el canje de los tickets físicos se realizará entre el martes 10 y el jueves 12 de noviembre, en las boleterías del estadio de Huracán. El horario habilitado será de 9 a 15.

Por otra parte, las personas con discapacidad deberán gestionar su ingreso a través de la misma plataforma Deportick durante la venta general, que comenzará este miércoles a las 16. La organización aclaró que quienes no completen el trámite antes del partido no podrán ingresar al estadio.

Con los precios y el cronograma ya confirmados, los hinchas comienzan a prepararse para acompañar a la Selección en su regreso a la Bombonera, en un clásico ante Uruguay que tendrá un condimento especial por la ausencia de Messi.