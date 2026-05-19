Se llevó adelante la reunión de Trabajo del Staff de los Seleccionados Nacionales formativos junto a las diferentes áreas vinculadas al desarrollo deportivo dentro de la Confederación Argentina de Básquet. El neuquino Mauricio Santangelo dijo presente, donde continuará con su trabajo en el Plan de Desarrollo Federal y de los campus de detección de talentos que se desarrollan en todo el país.

El hoy DT de Centro Español, uno de los líderes de la fase regular de la Conferencia Sur de la Liga Federal de básquet, seguirá trabajando dentro de la estructura CAB.

“Es lo más lindo que te puede pasar, representar a tu país, trabajar en los proyectos de formación, y que se pueda extender (4to año). Es una responsabilidad que me encanta asumir y acompañando un poco. Pese a la distancias apostaron que siga y que pueda continuar con el seguimiento de los jugadores en competencia” dijo Santangelo a Grito Sagrado.

cuarto año para Santangelo dentro del equipo de la CAB

Por su parte, el DT sostuvo que “A mí me gusta mucho, trabajando y acompañando. Viajando a diferentes puntos del país para seguir a los chicos que son proyecto de selección, y viendo como están en el día a día".

El encuentro tuvo también la presencia de Cristian Santander, Coordinador de Selecciones Formativas; Mauro Polla, Head Coach de Selecciones Formativas masculinas; Paula Budini, Head Coach de Selecciones Formativas femeninas; además de Leonardo Gutiérrez, quien junto a Mauricio Santangelo, son los responsables del Plan de Desarrollo Federal y de los campus de detección de talentos que se desarrollan en todo el país.

Se trabajaron distintos ejes vinculados a la planificación integral de las Selecciones Nacionales, tanto en modalidad 5x5 como 3x3. La articulación entre las diferentes áreas de trabajo y el fortalecimiento de los procesos de detección, seguimiento y desarrollo de talentos en todo el territorio nacional.

Nota con Mauricio Santangelo en Grito Sagrado: