El prestigioso entrenador Mauricio Santángelo fue anunciado como nuevo conductor del equipo de Centro Español de Plottier que en próximas semanas afrontará la participación en la Liga Federal 2026 de basquetbol.

El fin de semana se llevó a cabo en el propio estadio de la institución con una Merienda Media Day la presentación del director técnico que retornará a la institución tras un buen paso por El Biguá de Neuquén Capital.

En redes sociales hubo un sentido mensaje en la previa de la comunicación oficial ante la prensa.

El mismo rezó que "los regresos son los más esperados, son esos momentos donde nos invade la emoción. Volver quiere decir que nada se perdió, si no que se movieron las piezas y se reacomodaron para ser mejores. Apuntamos a la luna para al menos llegar a las estrellas, esas estrellas que descolgamos para hacerlas nuestras." y agregó el posteo y publicación en las redes sociales "las piezas se mueven y se vuelven a encastrar. Pasaron 5 años, pasaron muchas cosas, pero el amor queda para siempre. Por eso tenemos el orgullo de presentarles a quien regresa más fuerte para seguir haciéndonos crecer. Mauricio “Boti” Santángelo vuelve a casa. Porque hay muchas versiones de Boti, pero sin duda el mejor Boti es el de Español".

Lo que sorprendió, sin dudas en la semana pasada, fue la aparición de los denominados muñequitos "Boti Lego", muy bien realizados, son varios con la figura del entrenador, que se hicieron viral en las redes sociales. El marketing en beneficio de la difusión, de la masividad de la noticia, causaron efecto y en el ambiente de basquetbol nacional, se escribió y hablo mucho del tema, teniendo en cuenta que el neuquino forma parte del staff de las selecciones argentinas.

Tres de los varios muñecos presentados

Otro que causó furor en las redes

En la previa de la presentación el técnico fue entrevistado en el programa Grito Sagrado de Prima Multimedios por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Canal 24/7 de Noticias que se emite por Canal 6 de Cablevisión y dejó sensaciones de su retorno a Los Toritos de Plottier.

Las condiciones de conductor de Santángelo nadie las puede discutir, ahora habrá que ver su faceta de marketing y cuantos muñecos se venderán, ya que los mismo saldrían a la venta a la brevedad.