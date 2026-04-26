Alan Chaves debuta con nocaut en Las Vegas y extiende su invicto

El boxeador argentino Alan Chaves, con un récor de 22 peleas ganadas en igual de presentaciones con 19 triunfos por nocaut, tuvo un debut soñado en Las Vegas: se impuso por la vía rápida en el tercer round ante el mexicano Miguel Madueño (36 combates, se impuso en 31 con 5 nocaut y 5 perdidas) estiró su invicto y retuvo su título latino ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el afamado hotel Fontainebleau.

Era su primera presentación internacional y nada menos que en Estados Unidos. Sin embargo, el escenario jamás puso nervioso al "Veneno", quien construyó una sólida actuación desde el inicio del combate. La definición llegó en el tercer asalto. A mitad del round, el oriundo de San Miguel se plantó en el centro del ring y, en un contragolpe letal, sacó un potente cruzado de zurda que mandó a la lona a su rival.

Madueño no pudo levantarse de la lona: fue victoria de Alan Chaves por nocaut, nada menos que en su primera presentación en Las Vegas y bajo la promoción de Matchrooom Boxing (de Eddie Hearn). "Nace una estrella", expresó el promotor británico en sus redes sociales.

Alan Chaves tiene 25 años y es tercera generación de una familia ligada al boxeo desde hace más de cincuenta años (su abuelo Rudencido Chavez, fue sparring de Víctor Galíndez y Carlos Monzón). El bonaerense reafirmó su gran momento, tuvo un espectacular debut en Las Vegas ya sueña con nuevos desafíos en su carrera.