En uno de los duelos que acapara el día mundialista, Brasil y Noruega empatan sin goles en el MetLife Stadium por los octavos de final del Mundial 2026. La Verdeamarelha tuvo una gran chance, pero a Bruno Guimarães le atajaron un penal y el duelo sigue 0-0 ante los Vikingos comandados por su goleador Erling Haaland, que buscan acceder a los cuartos de final, El ganador irá con el vencedor de la llave entre México e Inglaterra.

Nyland se lo atajó a Bruno Guimarães

Poco después del tanto anulado a los noruegos fue Brasil el que tuvo la gran chance desde los doce pasos. Luego de que el VAR haya llamado al árbitro Ismail Elfath, éste sancionó una clara infracción de Kristoffer Ajer sobre Matheus Cunha. El que se hizo cargo de la ejecución fue Bruno Guimarães, pero su remate a media altura fue atajado por Orjan Nyland y el duelo se mantiene 0-0.

Nyland se lo sacó a Vini

El arquero volvió a aparecer luego de atajar el penal y le negó el tanto a Vinícius Júnior. Luego de una habilitación de Gabriel Martinelli, el atacante de Real Madrid enganchó contra un defensor para sacar un zurdazo al que Nyland le puso las manos y el cuerpo para mandar al córner.

El tanto anulado a Noruega

No habían pasado tres minutos y el conjunto escandinavo sorprendía, sin embargo el tanto de la apertura fue anulado. Alexander Sørloth recibió entre líneas y terminó sacando un centro atrás para el gol de Patrick Berg, sin embargo el línea levantó la bandera (correctamente) por una posición adelantada del delantero del Atlético Madrid, que asistía en la acción previa.

Formaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Vinícius Junior, Gabriel Martinelli; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Martin Ødegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland. DT: Stale Solbakken.

TV: DSports, Telefé, TyC Sports, Disney+ y Paramount+.

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey).

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

El cotejo a jugarse en La Gran Manzana será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por Mitre Patagonia 90.5 desde las 16 junto al equipo del Super Mitre Deportivo.

La previa

Luego de adjudicarse el Grupo C, Brasil eliminó a Japón remontando el resultado en el segundo tiempo, gracias a los tantos de Casemiro y Gabriel Martinelli, que ingresó desde el banco y hoy será titular. Ahora, tendrán una parada difícil contra los europeos, pero contarán con un Vinícius Junior encendido que convirtió cuatro tantos y es el goleador del equipo. Para el cotejo Carlo Ancelotti no tendrá a disposición a Lucas Paquetá por una lesión en el aductor y el extremo del Arsenal lo reemplazará. En el banco esperan Neymar y Raphinha, recuperado de su distensión en el isquiotibial, y que podría ver minutos hoy.

Vinícius marcó cuatro tantos en el Mundial y es la gran figura de esta selección brasileña.

Los noruegos, por su parte, también pasaron 16vos con un gol en el final. Fue 2-1 ante Costa de Marfil, y Erling Haaland fue quien les dio la clasificación. Con el delantero del Manchester City como principal arma ofensiva y con Martin Odegaard como líder del equipo, tendrán que eliminar a los pentacampeones si quieren llegar a cuartos de final, y confían en un dato clave: son de las pocas selecciones que tienen un historial favorable frente a Brasil. En cuatro enfrentamientos, registra dos victorias y dos empates, uno de esos éxitos en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998.