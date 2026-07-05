Brasil y Noruega jugarán este domingo desde las 17 (hora de la argentina) el Estadio Nueva York/ unicado en la zona de Nueva Jersey, en el marco de los dieciseisavos del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para clasificar a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA que se está desarrolando en Estados Unidos, México y Canadá.

El cotejo a jugarse en La Gran Manzana será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por Mitre Patagonia 90.5 desde las 16 junto al equipo del Super Mitre Deportivo que lidera Gabriel Anello.

Brasil empató en el debut ante Marruecos, en lo que en los papeles representó el partido más peleado del Grupo C. En la segunda fecha se hizo cargo de su responsabilidad y goleó 3 a 0 a Haití, y luego repitió el resultado ante una floja Escocia. Pese a arrancar perdiendo, eliminó a Japón con un segundo tiempo donde demostraron toda su jerarquía y sus armas ofensivas. Ahora, tendrán una parada difícil contra los europeos, pero contarán con un Vinicius encendido que ya convirtió cuatro tantos y es el goleador del equipo.

Los noruegos, por su parte, golearon a Irak 4 a 1, vencieron 3 a 2 a Senegal y cayeron 4 a 1 ante Francia en un partido que jugaron con suplentes. En dieciseisavos enfrentaron a Costa de Marfil, y el partido se definió con un gol de Erling Haaland a los 86' que significó el 2 a 1 para los europeos. Ahora, con el delantero del Manchester City como principal arma ofensiva y con Martin Odegaard como líder del equipo, tendrán que eliminar a los pentacampeones si quieren llegar a cuartos de final.

Probables Formaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Noruega: Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard (c), Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland. DT: Stale Solbakken.