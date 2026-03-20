Para ser la fase inicial de un club cabeza de serie en la Copa Libertadores, el Grupo D no se presenta como una cosa tan sencilla para Boca que tendrá rival brasilero, viajará a Ecuador y se cruzará con la Universidad Católica de Chile que no pasa un gran momento.

El Xeneize y el club de Belo Horizonte tiene historia frente a frente. Ambos definieron el trofeo de 1977 que consagró a los argentinos y son los únicos dos que ya han conquistado el certamen a lo largo de su historia.

Son 14 los duelos que ya han protagonizado con 5 victorias para Boca, 4 para Cruzeiro y los demás se fueron en empates. Un gran mano a mano tre los países más representativos del fútbol de sudamérica que sumará dos nuevos capítulos por la clasificación.

La última vez que se enfrenaron empataron (ganaron ambos 2 a 1 como locales) en la serie y por penales se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2024 el conjunto de Brasil

Boca comienza a palpitar con el inicio de la Copa Libertadores.

Barcelona de Ecuador, quien se metió en la fase de grupos por el camino largo del Repechaje eliminando a Argentinos Juniors y Botafogo de Brasil, presenta en su ofensiva a Darío Benedetto.

El Pipa volverá a La Bombonera después de haber partido a Ecuador, dejando su mal paso por Newell’s y Olimpia de Paraguay. Parece haber encontrado en Quito un nuevo punto de partida.

La Católica no será un trámite para nadie, pero el fútbol chileno hace tiempo que no vive un gran presente y la actualidad de sus equipos más importantes no es muy diferente. Pocas figuras y una competencia interna que ha disminuido el potencial de todos ellos.