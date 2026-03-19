Juan Román Riquelme ya está en Paraguay, representando a Boca Juniors en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La cita, que comenzará esta noche a las 20, marcará el inicio formal del camino del Xeneize hacia la Séptima, un título que el club no consigue desde 2007, cuando Riquelme brillaba en el verde césped.

Boca formará parte del Bombo 1, lo que le permite evitar a primera instancia a los grandes equipos brasileños como Palmeiras, Flamengo y Fluminense, aunque el sorteo aún promete cruces complicados y de alto nivel.

Acompañando a Riquelme estarán Marcelo Delgado y Ricardo Rosica, completando la delegación azul y oro en Asunción para conocer en primera persona a los primeros rivales del club en esta edición del torneo más importante de Sudamérica.

En la previa, durante el tradicional simulacro que se realiza antes del sorteo oficial, Boca integró un grupo hipotético junto a Cruzeiro, Junior y Deportes Tolima, lo que da una idea de los desafíos que podrían enfrentar los dirigidos por el cuerpo técnico del club.

Con la presencia de su histórico presidente y referente, Boca inicia la ilusión de conquistar la Séptima Copa Libertadores, combinando experiencia, historia y expectativas en una edición que promete emociones fuertes para los fanáticos Xeneizes.