El proyecto de ampliación a La Bombonera dio otro paso hacia su concreción, luego que la que Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) haya dado su aprobación para la colocación de dos torres a distancia de las vías y así permitir los puentes colgantes hacia la cuarta bandeja del estadio.

Boca ya había obtenido el visto bueno del Ferrocarril Sur, por lo que ahora la pelota pasó para el lado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tiene como máxima autoridad a Jorge Macri.

Juan Román Riquelme, el presidente de la institución, ya había dado declaraciones al respecto. Justificó el nuevo plan en que no se pueden derrumbar unas 21 casas que han sido declarado patrimonio de Buenos Aires y enalteció a la actual propuesta como la única posible para elevar la cantidad de espectadores en el estadio.

El antes y el después de La Bombonera, si es que el proyecto finalmente es autorizado por la Ciudad de Buenos Aires.

La idea es elevar en un piso completo a La Bombonera. La zona de los palcos no sería un conflicto, pero si la popular que da espaldas a Caminito. De ahí esta innovadora idea que en un par de semanas dio dos pasos claves hacia su concreción.

Qué falta

Lo que resta no es menor. Sabida las internas políticas entre Mauricio Macri y Riquelme, ahora hay que esperar conocer la postura del gobierno del primo del ex presidente de la Nación y del propio Boca.

El actual titular de la Comisión Directiva, el ex 10, ha sido lapidario en el último tiempo con la figura del político que todavía no se ha manifestado al respecto de la ampliación a uno de los estadios más emblemáticos del continente.