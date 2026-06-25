Luego de un debut con muchas dudas ante Marruecos, Brasil terminó su fase de clasificación invicto con 7 puntos y ganando el Grupo C. Después de su goleada ante Escocia, se llevó la zona y está en 16vos, donde enfrentará al escolta del F en Houston el 29 de junio, casillero que por ahora le pertenece a Japón.

Los nipones terminarán de completar la tarea el jueves desde las 20 en Dallas contra Suecia en una definición que también incluye al clasificado Países Bajos, por el momento puntero con 4 unidades y teniendo que enfrentar al eliminado Túnez en la última fecha en Kansas a la misma hora.

Por su parte, Marruecos quedó como escolta a pesar del 4 a 2 en el cierre contra Haití. Los Leones del Atlas, que igualaron 1-1 en el debut ante la Canarinha, sumaron 7 unidades pero quedaron atrás por diferencia de gol y por el momento deberá eliminarse con Países Bajos en un mano a mano espectacular que tendrá como sede a la ciudad mexicana de Monterrey el lunes 29 de junio.

La tabla del Grupo C

La tabla de posiciones en la zona C que se terminó llevando Brasil.

Escocia, complicado

A pesar que el formato de competencia premia a los 8 mejores terceros con la clasificación, Escocia quedó muy mal parado con sus 3 puntos en el Grupo C y una diferencia de gol negativa de 3.

Los británicos deberán esperar a que se desarrolle íntegramente la tercera fecha de la fase de grupos, pero con remotas chances.

Por el contrario, en el Grupo F, Japón y Escocia ya tienen 4 unidades. El último compromiso los pone en la disyuntiva ya que el empate les permitiría avanzar a ambos, más allá de las dificultades que pudiera representar la calidad del rival que tendrán en la llave por los 16avos.