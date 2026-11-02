Brian Fernández volvió a poner sobre la mesa su intención de recuperar un lugar en el fútbol profesional. A los 32 años, el delantero atraviesa un presente sin equipo, pero mantiene intactas sus ganas de regresar a la actividad y está dispuesto a escuchar propuestas de cualquier institución que quiera darle una nueva oportunidad.

En una entrevista con Alejo Leguiza, el exjugador de Racing fue contundente al hablar de sus expectativas y dejó en claro que no pretende cerrarse ninguna puerta. "Me gustaría tener otra oportunidad en el fútbol. Como dije en una historia, esto se va a acabar cuando yo quiera. Sea en Primera División, en Europa, en el Ascenso. Estoy disponible a aceptar cualquiera de esas oportunidades", manifestó.

Su pedido llega después de varios años atravesados por dificultades personales y problemas vinculados al consumo de drogas, una situación que terminó condicionando su trayectoria deportiva. El propio futbolista decidió hablar públicamente de esa lucha y contar aspectos de su historia que durante mucho tiempo permanecieron lejos de la exposición mediática.

Uno de los momentos más complicados de su carrera llegó durante su etapa en la Academia, cuando comenzaron a hacerse públicos sus problemas de consumo. En octubre pasado, Fernández había revelado que probó cocaína a los 13 años y explicó cómo el salto a la élite, el dinero y la fama influyeron en su vida. "Yo quise probar y probé. Yo lo decidí", reconoció.

La última experiencia profesional del atacante fue en Fénix de Uruguay, institución a la que llegó a fines de enero de 2026. Sin embargo, su estadía duró apenas dos meses y terminó con la rescisión de su vínculo por cuestiones personales. Desde marzo permanece sin club y no volvió a disputar encuentros oficiales.

A lo largo de su recorrido, Brian Fernández defendió las camisetas de Defensa y Justicia, Racing, Sarmiento, Colón, Ferro, Almirante Brown y Talleres de Remedios de Escalada. También tuvo experiencias en el exterior, con pasos por México, Chile, Estados Unidos, Francia e Italia, aunque nunca consiguió sostener la continuidad que prometía su talento.

¿Tendrá una nueva oportunidad?

Su historia futbolística estuvo marcada por oportunidades que no siempre pudo aprovechar y por situaciones personales que afectaron su carrera. En las últimas semanas también habló de su relación con las adicciones y de la importancia de continuar trabajando para salir adelante. Su hermano Leandro Fernández, delantero de Defensa y Justicia, había contado que lo veía "mejorando día a día".

Ahora, el atacante vuelve a expresar públicamente su deseo de competir y deja abierta la posibilidad de jugar en cualquier categoría o país. Brian Fernández sabe que necesita encontrar un club dispuesto a confiar nuevamente en él y espera que aparezca esa oportunidad para volver a hacer lo que más le gusta: jugar al fútbol.