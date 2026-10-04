Brian Sarmiento se prepara para enfrentar a El Polaco en Párense de Manos y confirmó que tendrá a una figura histórica del boxeo argentino en su esquina. Marcos “Chino” Maidana será su entrenador y padrino de cara al combate del 18 de diciembre en Platense, aunque el proyecto podría continuar después de esa noche.

El salto de Brian Sarmiento del fútbol al boxeo tendrá detrás un nombre de enorme experiencia arriba del ring. El exfutbolista comenzó una preparación especial para su enfrentamiento con El Polaco y reveló que el Chino será quien lo acompañe durante el proceso, con entrenamientos que buscan acercarlo a las exigencias de una pelea.

Para Marcos Maidana, el desafío también representa un cambio de lugar dentro de la disciplina que marcó su carrera. Esta vez no será quien tenga que combatir, sino quien transmita su experiencia desde afuera. “Estoy muy contento de volver al ring, pero desde otro lugar, acompañando a Brian Sarmiento”, expresó el Chino sobre su nueva función.

La incorporación del excampeón mundial despertó entusiasmo en Sarmiento, quien ya anticipó cómo imagina el desenlace frente al cantante. “Es un orgullo que sea el Chino Maidana quien me entrene. Lo voy a noquear. Estoy preparado para este desafío”, aseguró Brian, dejando en claro que pretende buscar una definición antes del límite.

Los entrenamientos se desarrollan entre Las Clavelinas, en Ingeniero Maschwitz, y Quimera Gym, espacio donde Maidana realizó parte de su propia preparación durante su etapa profesional. La intención es que Brian Sarmiento atraviese un trabajo inspirado en algunos de los métodos utilizados por su entrenador cuando se preparaba para sus grandes compromisos como boxeador.

El equipo que rodea al exfutbolista también incluye al doctor Walter Quinteros, encargado de asesorarlo en cuestiones relacionadas con la salud y la preparación física. A su vez, Ignacio Barrios, manager y abogado de Sarmiento, forma parte de la estructura que trabaja alrededor de este nuevo proyecto deportivo rumbo a Párense de Manos.

La pelea con El Polaco, sin embargo, podría convertirse solamente en el comienzo de una etapa más extensa. Brian Sarmiento adelantó que ya existen planes para continuar vinculado con esta disciplina una vez terminado el evento: “Se vienen más cosas después de este evento. Estamos trabajando con el Chino”.

De esta manera, el combate del 18 de diciembre tendrá un atractivo adicional fuera de quienes protagonizarán la pelea. Mientras Brian Sarmiento intentará demostrar cómo respondió a su preparación para enfrentar a El Polaco, Marcos Maidana volverá a estar involucrado directamente con el boxeo, aunque esta vez como responsable de preparar a otro para subir al ring.