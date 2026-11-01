En una nueva edición del partido que paraliza al país, Boca se quedó con el Superclásico por 1-0 River en el Superclásico en La Bombonera por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. El Xeneize se puso en ventaja gracias al tanto de Lautaro Di Lollo de cabeza y volvió a ganarle a un Millonario que perdió por expulsión a Lucas Martínez Quarta a los nueve minutos del encuentro, y en la segunda mitad a Gonzalo Montiel por una patada en un encuentro muy caliente que tuvo al árbitro Nicolás Ramírez muy apuntado.

Un encuentro donde se protestó muchísimo más de lo que se jugó cayó del lado de un Boca que se benefició rápidamente de la expulsión de Martínez Quarta por una infracción de último hombre contra Miguel Merentiel que obligó rápidamente a Leonardo Ponzio a meter a Lautaro Rivero para cubrir el hueco del zaguero. Después de unos minutos donde lució mejor, finalmente el Xeneize consiguió la ventaja gracias al cabezazo de un Di Lollo que suma un nuevo gol importante a su buen presente.

El festejo de Boca tras el gol de Di Lollo, el único tanto del Superclásico. (Foto: Marcelo Carroll - Clarín)

En el segundo tiempo, si bien Boca tuvo alguna ocasión para liquidar de contragolpe, el juego fue un actor secundario por demás y las polémicas, las disputas y las protestas se adueñaron del partido. Los futbolistas de River que ya venía con la carga de lo que se dijo en la semana, sumado a la expulsión de Martínez Quarta, se terminaron de sacar cuando Ramírez decidió no expulsar a Leandro Paredes, ya amonestado, por una infracción en mitad de cancha. Desde allí, protestas por un supuesto penal a Nicolás Otamendi seguidas de reclamos por amarillas en todas las acciones invadieron un encuentro donde el Millonario estuvo llamativamente lejos del arco rival.

Para colmo, poco después llegó la expulsión de Montiel por una patada sobre Blanco, que desató una nueva ola de reclamos de los jugadores de River, que consideraron excesiva la decisión de Ramírez y le recordaron una acción parecida del lateral de Boca en la primera parte. En ese contexto, el local intentó tener la pelota lo logró ante un rival impotente, que más allá del panorama negativo nunca mostró rebeldía para al menos empujar en busca del empate y se fue derrotado e hirviendo de bronca de La Bombonera, pero sin mostrar un ápice del fútbol que su plantel es capaz de dar.

Triunfo fundamental para los de Rodolfo Arruabarrena, que a pesar de no jugar un gran partido les alcanzó para volver a la punta de la tabla anual con estos tres puntos, lograron clasificar a la Copa Libertadores, alcanzaron tres triunfos seguidos en un Superclásico por primera vez en 35 años y siguen añadiéndole victorias de peso a un semestre en el que aún pueden llevarse todos los títulos que están en disputa.

El testazo de Di Lollo

Como contra el Vasco Da Gama hace un par de semanas, Di Lollo nuevamente apareció para marcar un tanto importante. Un córner desde la derecha de Villa encontró por el segundo palo al zaguero, que con un gran remate de cabeza al segundo palo estableció el 1-0 en favor de Boca.

La roja de Martínez Quarta

El central de River complicó el partido de movida para su equipo con una infracción que le costó una temprana expulsión. Tras un pase a su espalda de Santiago Ascacíbar, el zaguero se llevó puesto a Merentiel para evitar que le gane en velocidad. El árbitro Ramírez, luego de una larga revisión en el VAR, decidió por mostrarle la roja al defensor.

¿Era roja para Paredes?

En una de las jugadas que terminó de desmadrar un partido muy caliente fue una infracción en mitad de cancha del capitán de Boca que levantó la temperatura de todo River. Un anticipo de Galván que terminó con una llegada a destiempo del ya amonestado Paredes motivó que todos los jugadores visitantes fueran a protestarle a Ramírez, quien decidió no amonestar al capitán del Xeneize.

Bombazo de Paredes, cerca

Después de ponerse en ventaja, Boca tuvo una nueva ocasión con Paredes. Después de un córner, Milton Delgado capturó un rebote y se la dejó de primera al capitán, que probó desde lejos de derecha con un disparo que se fue por encima del arco.

Formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: La Bombonera.

El partido es transmisión del Grupo Prima Multimedios por las radios de la corporación de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.