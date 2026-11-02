Después de lo que fue la victoria de Boca en el Superclásico en La Bombonera, Juan Román Riquelme dio su visión sobre el triunfo Xeneize y le bajó el precio al reclamo de River por el arbitraje. El mandatario del Xeneize destacó que su equipo fue "el claro ganador del clásico" y fue tajante sobre la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el comienzo del partido.

En diálogo con TyC Sports, el ídolo respondió la pregunta sobre las polémicas y el arbitraje de Ramírez en La Bombonera, que trajo una seguidilla de reclamos de parte de todo River desde los futbolistas hasta el presidente, e hizo hincapié en la roja a Martínez Quarta: "La expulsión es expulsión. El ‘9’ se va para el arco, era situación clara de gol, es expulsión. El atacante se va mano a mano con el arquero y el defensor lo derriba. Es expulsión clarísima, no importa a qué minuto fue".

Ante la repregunta sobre las decisiones arbitrales, Riquelme fue claro: "Siempre el que pierde va a pedir, es así. Nosotros estamos contentos. Hemos ganado, sumado de a tres, que era lo más importante. En el fútbol argentino cuando no se consiguen resultados culpamos al árbitro. Hemos conseguido estar en la copa nuevamente y tenemos ilusión en el último partido", dijo el mandatario del Xeneize.

Dentro de su análisis del partido, Román justificó el triunfo de Boca e incluso dejó una chicana para el rival: "Creo que Boca fue merecedor del triunfo. No hubo muchas situaciones pero fueron todas nuestras. Nuestro arquero hoy tuvo el partido más tranquilo desde que defiende nuestro arco". Además, se mostró conforme con el presente del Xeneize y destacó el tercer clásico en fila con victoria: "Al equipo se lo ve muy comprometido en cada partido que juega y me da mucha felicidad. No es menor ganar tres clásicos seguidos, nos da mucha felicidad y al hincha también".