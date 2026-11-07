La FIFA dio a conocer la resolución de las apelaciones presentadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras los incidentes ocurridos luego de la final del Mundial 2026 ante España. El fallo dejó un resultado dispar para los futbolistas argentinos: Nahuel Molina consiguió una reducción de su sanción, mientras que Leandro Paredes deberá cumplir las diez fechas de suspensión que le habían impuesto inicialmente.

En el caso del defensor, la Cámara de Apelaciones aceptó parcialmente el reclamo de la AFA y redujo de siete a cuatro los partidos de suspensión. Además, la multa económica pasó de 90.000 a 60.000 dólares. De esta manera, Molina quedó cerca de completar su castigo y podría volver a estar disponible para la Selección Argentina durante el próximo año.

Distinta fue la resolución para Leandro Paredes. El mediocampista de Boca Juniors no consiguió una modificación de su pena y la FIFA ratificó los diez encuentros de suspensión, además de la multa de 90.000 dólares. El castigo está relacionado con los incidentes protagonizados con futbolistas españoles una vez finalizado el encuentro decisivo del certamen.

Ante la negativa de FIFA de reducir la sanción a Paredes y de modificar las multas económicas impuestas a la asociación por los cánticos discriminatorios registrados durante el torneo, la AFA decidió continuar con su reclamo. A través de un comunicado oficial, la entidad anunció que solicitará los fundamentos de las resoluciones para luego recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), al considerar que cuenta con argumentos suficientes para sostener una nueva apelación.

Las sanciones originales habían sido establecidas por la Comisión Disciplinaria de la FIFA en agosto, luego de los episodios registrados tras la final del Mundial, en la que Argentina cayó 1-0 frente a España.Con esto, el futuro de Leandro Paredes sigue abierto a la espera de una nueva instancia de revisión en el ámbito deportivo internacional.