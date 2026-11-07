La Fórmula 1 continúa con su actividad en el Gran Premio de Brasil y Franco Colapinto tendrá este sábado una nueva oportunidad para seguir buscando el mejor rendimiento de su Alpine. El argentino quedó 14° en la tercera y última práctica libre en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, antes de afrontar la clasificación, prevista para las 15.

Colapinto acumuló 25 vueltas a lo largo de la práctica tres, y registró su mejor tiempo en 1:12.925 que lo ubicó 14°. El argentino giró a 0.281 de su compañero Pierre Gasly (11° con 1:12.644) y a 1.303 del tiempo de punta.

Max Verstappen fue el más rápido a bordo de su Red Bull Racing con un tiempo de 1:11.622 , por delante del campeón Andrea Kimi Antonelli (1:11.647) y Lando Norris (1:11.753).

Previamente, El piloto de Pilar tuvo un comienzo alentador en el fin de semana brasileño. En la primera sesión consiguió ubicarse noveno, mientras que en la segunda finalizó undécimo, con un registro de 1m11s996. Además, terminó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien ocupó el decimocuarto lugar.

La segunda tanda quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, flamante campeón de la temporada, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.

El circuito de Interlagos tiene una extensión de 4.309 kilómetros, 15 curvas y una carrera programada a 71 vueltas. Colapinto buscará aprovechar la última tanda de entrenamientos para ajustar su Alpine y llegar en las mejores condiciones a una clasificación que puede ser clave para sus aspiraciones de sumar puntos.

"En cuanto a velocidad del auto, estamos bien. El balance y la consistencia faltan", explicó el argentino, quien también señaló que probaron diferentes configuraciones durante las dos sesiones, aunque no encontraron todas las respuestas que buscaban. "Estuvo un poco mejor el auto, pero todavía falta. Estoy bloqueando en todos lados, falta tracción y consistencia en el auto. Trabajaremos para mejorar mañana", agregó.

En la previa al inicio del Gran Premio, Colapinto también había destacado la evolución de Alpine durante la temporada y la intención de seguir creciendo: "El equipo, en relación con el año pasado, dio un salto muy grande". Además, dejó en claro cuál es el objetivo para este fin de semana: "El objetivo es entrar en los puntos". El argentino también expresó su entusiasmo por correr en Brasil y el deseo de regalarle una alegría a los hinchas que viajaron para acompañarlo.