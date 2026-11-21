Este sábado se finalizó con el retiro de parte de los participantes de sus kits en el Salón de Actividades Físicas (SAF) de Villa Pehuenia, para tomar parte de la prueba atlética Calvario Race, que cumplirá su undécima (11°) edición este domingo 22 de noviembre, con recorridos de 15, 25 y 45 kilómetros por senderos de montaña, bosques de pehuenes y sectores atravesados por arroyos.

La acreditación siguió este sábado de 12 a 18, y a las 18.30 se llevó a cabo la charla técnica, de la cual iba a participar el intendente de la localidad neuquina Arturo de Gregorio, que ofició de anfitrión, dio unas palabras de bienvenida y confirmó que será participe de la prueba. Desde la organización se informo que este domingo no se entregan kits.

Calvario Race: Preparativos y detalles finales de la carrera en Moquehue

El domingo 22, el epicentro será Moquehue. La largada está prevista a las 8 desde la cancha de césped sintético, para las distancias de 15, 25 y 45 kilómetros. La premiación arrancará a las 15 con los 15 kilómetros, continuará a las 16 con los 25 y cerrará a las 17 con los 45. El final está previsto cerca de las 18, con la llegada del último corredor.

La carrera se transmitirá en vivo desde minutos antes de las 8 por el canal de YouTube de Trail Running Argentina, con seis cámaras en distintos puntos del circuito.

La carrera es organizada por Nyctrek, con el acompañamiento de la Municipalidad, y se caracteriza por la exigencia de sus circuitos. Las pendientes pronunciadas, los cambios de terreno y las condiciones propias del entorno cordillerano convierten al desafío en una prueba que requiere preparación física y experiencia, especialmente en las distancias más largas.

La convocatoria contará con participantes de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Chubut, Río Negro, Mendoza y San Juan, además de representantes de Chile y de distintas localidades neuquinas.

La feria Raíces y Sabores acompañó la acreditación y la actividad sabatina. Reunió gastronomía, artesanías y productos regionales en Villa Pehuenia. Este domingo 22 se trasladará a Moquehue para acompañar la largada y la llegada de los competidores. La propuesta funcionó en paralelo a las acreditaciones de la Calvario Race, dentro del Salón de Actividades Físicas (SAF) de Villa Pehuenia, con un patio gastronómico al aire libre. La feria reunió a emprendedores, artesanos y productores que ofrecen desde alimentos regionales hasta objetos de elaboración artesanal.