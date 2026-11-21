Mientras los corredores se preparan para la competencia Calvario Race, la feria Raíces y Sabores reúne gastronomía, artesanías y productos regionales en Villa Pehuenia. Este domingo 22 se trasladará a Moquehue para acompañar la largada y la llegada de los competidores.

La propuesta funciona en paralelo a las acreditaciones de la Calvario Race, dentro del Salón de Actividades Físicas (SAF) de Villa Pehuenia, con un patio gastronómico al aire libre. La feria reúne a emprendedores, artesanos y productores que ofrecen desde alimentos regionales hasta objetos de elaboración artesanal.

La iniciativa suma una alternativa para los corredores, sus familias y los visitantes que llegaron a la localidad cordillerana para disfrutar del fin de semana largo. Además de acompañar el movimiento generado por la competencia, permite conocer parte de la producción local y llevarse un recuerdo del destino.

El patio gastronómico permite disfrutar las delicias adquiridas en la feria Raíces y Sabores - Foto: Gentileza

Qué se puede encontrar en la feria Raíces y Sabores

Los puestos ofrecen una amplia variedad de productos. Hay alfajores artesanales, productos naturales, tejidos en macramé y crochet, joyería, cerámica, plantas, hierbas, cremas y jabones.

Uno de los protagonistas es el piñón, fruto sagrado y producto característico de Villa Pehuenia-Moquehue, que forma parte de la identidad gastronómica de la localidad y de distintas elaboraciones regionales.

La propuesta combina así producción artesanal, productos naturales y sabores de montaña, con opciones para quienes buscan conocer el trabajo de los emprendedores de la zona.

Gastronomía regional: qué comer en el patio gastronómico

El sector gastronómico ofrece alternativas saladas y dulces para distintos momentos del día.

Entre los platos salados se pueden encontrar goulash de cordero, sándwiches de bondiola, choripanes, empanadas y tortas fritas. Para quienes prefieren algo dulce, hay churros, rosquitas, bolas de fraile, pastafrolas, tortas materas y postres.

También se ofrecen opciones sin TACC, cerveza artesanal, café de barista, chocolate caliente y helados artesanales.

El patio gastronómico funciona en el exterior del SAF y permite sumar una pausa para comer o tomar algo mientras transcurre la actividad deportiva.

Una oportunidad para los emprendedores locales

Además de la propuesta para los visitantes, Raíces y Sabores funciona como una vidriera para los emprendedores de Villa Pehuenia-Moquehue.

El movimiento que genera Calvario Race permite que productores, artesanos y gastronómicos acerquen sus elaboraciones a un público que llega desde diferentes puntos del país y de Chile, del otro lado de la cordillera.

La combinación de eventos deportivos, gastronomía y producción artesanal amplía las alternativas para quienes acompañan a los corredores y contribuye a mostrar otros aspectos de la identidad turística de la localidad.

No se trata solamente de una actividad complementaria a la competencia: es también una oportunidad para conocer qué producen y elaboran quienes viven y trabajan en este destino de la cordillera neuquina.

La feria se traslada a Moquehue este domingo 22

La propuesta tendrá continuidad este domingo 22 de noviembre, cuando los puestos se trasladen a Moquehue para acompañar la largada y la llegada de Calvario Race.

La feria estará ubicada cerca de la cancha de césped sintético, punto de referencia de la actividad deportiva. De esta manera, familiares, acompañantes y visitantes podrán recorrer los emprendimientos y disfrutar de la gastronomía mientras esperan el regreso de los corredores.

La competencia contempla tres distancias: 15, 25 y 45 kilómetros, por senderos de montaña, bosques de pehuenes y sectores atravesados por arroyos. La largada está prevista para las 8, desde la cancha de césped sintético de Moquehue.

Así, el fin de semana combina deporte de montaña, gastronomía y producción regional en una propuesta que invita a disfrutar de Villa Pehuenia-Moquehue más allá de los circuitos de competencia.