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Debuta la celeste y blanca

Así se vestirá la Selección Argentina en sus primeros tres partidos del Mundial

La FIFA dio a conocer la indumentaria que vestirán todos los equipos en sus cotejos de Fase de Grupos, donde Argentina jugará con Argelia, Austria y Jordania.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 02 de junio de 2026 a las 13:09
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La alternativa dirá presente en el tercer juego

Conjunto confirmado para la Selección Argentina de cara a los tres partidos del Grupo J del Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá, México. Tanto la camiseta titular, como la suplente, dirán presente.

Como sucedió en Qatar 2022, el seleccionado que dirige Lionel Scaloni utilizará la indumentaria titular en sus dos primeros partidos, y la negra alternativa en el tercer juego.

En su debut en el Kansas City Stadium, se vestirá de celeste y blanco, con pantalón azul oscuro y medias del mismo color. Los arqueros estarán complemente de naranja.  Argelia se vestirá de camiseta verde, pantalones y medias blancas.

La titular debuta en los dos primeros juegos.

Para el segundo cotejo ante Austria el 22 de junio a partir de las 2 pm; el seleccionado argentino repetirá indumentaria de juego, exceptuando a los guardametas, que en este caso estarán completamente de verde. El elenco europeo irá de rojo en camiseta y medias, más blanco en los pantalones.

En el último cotejo ante Jordania, el 27 a partir de las 23hs en Dallas Stadium, debutará la camiseta alternativa negra con detalles en azul y celeste, más pantalón y medias negras. Los arqueros estarán de verde pero más oscuro. En este partido, el rival estará íntegramente de blanco.

Posteriormente, la selección Argentina deberá sortear su indumentaria de cara al cruce de 16avos según el rival que le toque, proceso que repetirá a medida que pase de ronda.

Así sera la indumentaria para todos los cotejos

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