La Fórmula 1 confirmó su calendario para la temporada 2027, en la que volverá a tener al piloto argentino Franco Colapinto con el equipo Alpine. Serán 24 fechas, 10 de ellas con una carrera sprint.

Semanas pasadas, la escudería francesa confirmó la continuidad de sus dos pilotos para la próxima temporada: Pierre Gasly como el 1, y el argentino Franco Colapinto como el 2, quien encarará su cuarta temporada, la segunda de manera consecutiva desde el inicio, y la tercera con Alpine.

Para esta temporada, la acción no comenzará en Australia, sino que lo hará en Medio Oriente. Primero se llevará a cabo el Gran Premio de Bahréin el 14 de marzo y una semana después la categoría se mudará a Arabia Saudita. La actividad continuará el primer fin de semana de marzo, esta vez sí en Australia, mientras que las siguientes fechas serán el 11 de abril en Japón y el 18 del mismo mes en China.

En mayo la Fórmula 1 irá a Norteamérica para los Grandes Premios de Miami y Canadá, para luego cruzar el Océano para la gira europea, que contará con los GP de Mónaco, Portugal, Gran Bretaña, Austria, Bélgica y Hungría antes del parón por el verano europeo.

24 fechas confirmadas para el 2027

La actividad se retomará con los Grandes Premios de Italia , cinco semanas después de paso por Hungría. Luego vendrá España, Azerbaiyán, Turquía, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil. Finalmente, la temporada 2027 de la Fórmula 1 concluirá con las últimas tres fechas que se disputarán en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Para el próximo año, serán 10 las carreras sprints pautadas. Estas se llevarán a cabo en Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Grilla completa:

Bahréin: 14 de marzo*

Arabia Saudita: 21 de marzo

Australia: 4 de abril*

Japón: 11 de abril*

China: 18 de abril

Miami: 2 de mayo

Canadá: 23 de mayo*

Mónaco: 6 de junio*

Portugal: 20 de junio

Gran Bretaña: 4 de julio*

Austria: 11 de julio

Bélgica: 25 de julio

Hungría: 1° de agosto

Italia: 5 de septiembre*

España: 12 de septiembre

Azerbaiyán: 26 de septiembre

Turquía: 3 de octubre

Singapur: 10 de octubre

Estados Unidos: 24 de octubre

México: 31 de octubre

Brasil: 7 de noviembre*

Las Vegas: 20 de noviembre

Qatar: 5 de diciembre*

Abu Dhabi: 12 de diciembre*

*Aquellas fechas del campeonato que cuentan con carrera sprint