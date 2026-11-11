Los Pumas se preparan para enfrentar a Italia en el Nations Championship

El seleccionado argentino de rugby -Los Pumas-, elenco dirigido por Felipe Contepomi se medirán el sábado ante la Italia dirigida por el argentino Gonzalo Quesada, a las 8.40 (hora de nuestro país). Y con vistas al próximo partido y por lesiones se realizaron algunos cambios en el plantel albiceleste.

El partido corresponderá a la segunda presentación en esta fase del Nations Championship denominada Hemisferio Norte. Se jugará en el Stadio Luigi Ferraris, en Génova. El seleccionado nacional incorporó a cinco jugadores de cara a este partido.

El fullback Tobías Wade se incorpora en reemplazo de Juan Cruz Mallía, quien sufrió un esguince en su rodilla derecha en la derrota frente a Irlanda por 42 a 12, por la ronda 4. Además, los hookers Bautista Bernasconi y Facundo Bosch se suman al grupo a la espera de las evaluaciones por protocolo HIA del capitán Julián Montoya, quien sufrió un golpe en la cabeza en el último partido.

A su vez, el pilar izquierdo Matías Medrano reemplazará a Rodrigo Martínez en la concentración. Otra alta en el equipo será la del octavo Facundo Isa, tras su participación con Pau en la liga francesa.