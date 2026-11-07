La séptima fecha del Campeonato Regional de Rally 2026, que organizan en forma conjunta el municipio de Cervantes, la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) y la Federación Regional Once, se disputará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre por caminos de la localidad rionegrina y puede resultar decisiva para las aspiraciones de los pilotos que luchan por el campeonato en las ocho categorías.

La competencia, que contará con la participación de 64 binomios, se puso en marcha este viernes, con la largada simbólica que tuvo lugar frente al edificio municipal y en el mismo lugar se llevará a cabo el podio final con la premiación a los ganadores.

Foto: Gentileza Facebook Locos x el Rally

En cuanto al organigrama, el desarrollo de la carrera tendrá 6 pruebas especiales por caminos locales repartidas entre sábado y domingo. La primera etapa contará con los recorridos: Cervantes-Bodega San Sebastián, que se repetirá en la prueba especial 2. El domingo irán las restantes PE: Mainqué-Camino Casa Rolán (3-5) y Barrio Defensa-Cantera Gómez (4-6). Según se informó, serán en total 166 kilómetros de rally.

En lo que respecta a los campeonatos, en la Clase A6 es líder Esequiel Klein, con 164 puntos, seguido por Mauro Debasa (105). En la A7, Oscar Ibargüen con 61,5 y luego Cladio Simonelli, con 40 unidades. En la A8, Sergio Fernández es puntero con 130, escoltado por Facundo Sabas, con 106,5. En la RC5, Omar Kovacevich tiene 134 y Federico Fernández, con 106.

En N1, Agustín Pistagnesi, con 160 y Alejandro Zambón, con 133. En la N2, Octavio Fernández, con 170 y segundo se ubica Leandro Paulovich, con 126.En la A1, manda Erick Regliner con 169 y Fabricio D’Amico suma 142. La RC5 Light, Felipe Debasa es el líder con 132 y Juan Revert lo escolta, con 76,5 unidades.