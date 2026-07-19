La selección argentina ya tiene listas las camisetas para la final del Mundial 2026 que utilizará este domingo ante España, desde las 16 en Nueva Jersey, Estados Unidos. En el mejor de los casos, por última vez con tres estrellas arriba del escudo.

La FIFA dispuso que la combinación sea la casaca titular, con short y medias de color blanco, idéntico a lo que se utilizó ante Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza, mientras que los arqueros vestirán íntegramente de verde.

Después, un detalle distinto al resto de los partidos será la inscripción debajo del escudo, llamada ‘matchday’, con los detalles de la final en inglés: “SPAIN VS ARGENTINA, 19 JULY 2026, NEW YORK NEW JERSEY”. Cada paso mundialista tuvo el suyo.

También varía en cada encuentro el parche de la manga izquierda, reservado para mensajes de la FIFA. En este caso dirá “FOOTBALL UNITES the World” (El fútbol une al mundo), con letras azules sobre fondo blanco. La misma frase se usó en Qatar 2022.

Sobre la derecha del manto nacional se ubicará la insignia con el logo del Mundial 2026 en blanco, sobre un fondo dorado, mientras que en el pecho estará la distinción como campeón del 2022. Y falta más…

Solamente la de Lionel Messi lucirá de un lado el parche "Legacy" (legado) por sus seis participaciones en mundiales y copas del mundo y del otro un escudito alusivo a sus dos Balones de Oro mundialistas (de 2014 en Brasil y 2022 en Qatar.. Otra única será la de Emiliano Martínez. "Dibu" lleva un detalle similar al último mencionado del diez, pero que conmemora su Guante de Oro.

Finalmente, como todos los jugadores de campo tienen ya minutos disputados, solamente ante la eventualidad de un cambio de arquero Gerónimo Rulli o Juan Musso podrían utilizar el distintivo de “Debut”.