"Si diez años después te vuelvo a encontrar": Messi y su retorno al MetLife Stadium de Nueva Jersey

No tengo dudas, que Andrés Calamaro, ese estupendo cantautor, músico, compositor, productor discográfico y multinstrumentista de la música argentina, no sabe, ni tiene idea, que escribió una canción dedicada al momento actual, que vive y atraviesa Lionel Andrés Messi. El astro argentino volverá a pisar este domingo, el césped, el lunes volverá a su sintético habitual, del MetLife Stadium de Nueva Jersey, en las afueras de Nueva York, muy cerca de la vía subterránea que cruza el río Hudson, el Túnel Lincoln. Todos sabemos que no será un partido más,

El ex integrante de las míticas bandas de rock Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez compuso una notable, canción,que este fin de semanas le cae de perillas al capitán de la selección argentina.

"Si diez años después, te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel pero casi igual. Si la casualidad, nos vuelve a juntar 10 años después algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés", el comienzo del emblemático tema, indica que Messi volverá una década despues, al lugar donde el 26 de junio de 2016, donde aquella noche, Argentina y Chile empataron 0 a 0 en la final de la Copa América Centenario. La definición se trasladó a los penales, donde el destino le jugó una mala pasada al capitán: desvió su remate por encima del travesaño y la Albiceleste terminó cayendo por 4 a 2 ante los trasandinos. La imagen de un Messi quebrado en llanto sobre el césped, consolado por Sergio "Kun" Agüero, dio la vuelta al mundo. Sin embargo, lo peor llegó minutos después en las entrañas del MetLife Stadium. Ante los micrófonos, un Messi golpeado soltó la frase que hizo temblar al fútbol argentino.

Fue cuando declaró que "se terminó para Mi la selección. Son cuatro finales perdidas, no es para Mi. Lo busqué y no se me dio.. Creo que sí es una decisión definitiva. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí". Afortunadamente para el fútbol mundial y argentino, el "retiro" duró apenas dos meses. Messi revirtió su decisión.

Hace exactamente 10 años, Lionel Messi, renunció a la Selección Argentina, tras perder cuatro finales consecutivas. Increíble.

Aunque sin saberlo, el gran Andrés, de puño y letra, dejó para la historia "aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida, diez años después quien quiere volver atrás: Estamos en la tierra cuatro días y el cielo no me ofrece garantías 10 años después mejor volver a empezar", Y Messi sabe de reivindidaciones, de éxitos, de logros, de torneos, campeonatos.

Pensando en el juego de mañana, ante España a las 16, Messí podría entonar "si 10 años después, no estamos igual, que le vas a hacer, otros 10 años más, y luego empezar,



juntos otra vez. Aquello fue una linda primavera, pero fue solamente la primera, 10 años después el tiempo empieza a pesar", aunque parece que para el nacido en Rosario, la vigencia supera a la edad.

Messi sigue soprendiendo y dando sorpresas para muchos "me quedan balas en la cartuchera (¿serán los goles?), pero te guardo siempre la primera, 10 años después mejor reír que llorar. No se pude vivir de otra manera, porque si no la gente ni se entera, 10 años después quien puede volver atrás, 10 años después mejor decir que callar.", en el caso del gran Lionel, decir, hacer, concretar, finiquitar, ser ejemplo, emblema, líder, faltan y sobran los adjetivos.

Este domingo 19 de julio de 2026, ante España, el MetLife Stadium volverá a abrirle sus puertas a Lionel Messi. Diez años después de aquella fatídica noche donde pensó que su historia con la selección había terminado, el fútbol parece que le ofrece la oportunidad de cerrar el círculo perfecto en el mismo lugar. Aunque a fuerzas de ser sinceros, con Messi, nunca se sabe y quizás con la abiceleste no sea su último baile.