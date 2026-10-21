En uno de los partidos que inauguró la temporada, los Philadelphia 76ers amargaron al último campeón New York Knicks 106-100 en el estreno de ambos en la NBA. En lo que fue también el debut oficial de LeBron James en Philadelphia, uno de los candidatos esta temporada bajaron a los dueños del anillo en el Madison Square Garden.

El partido tuvo varios condimentos, ya que los vigentes campeones presentaron el anillo ante su público, mientras que la expectativa también estaba puesta en el estreno de James en su temporada número 24 en la NBA luego de su decisión de llegar libre tras su etapa en Los Ángeles Lakers. El King tuvo un debut positivo con 14 puntos, 7 asistencias y 9 rebotes, ayudando al visitante en sus casi 34 minutos en cancha. Otro de los que tuvo su estreno fue Jaylen Brown, uno de los traspasos más resonantes de la offseason, que sumó 19 puntos y, en conjunto con Tyrese Maxey (máximo anotador con 28) lideró el goleo de los de Pensilvania.

Del lado de los Knicks, que pagaron un mal tercer cuarto en la sumatoria final, Jalen Brunson anotó 21 puntos, pero el MVP de las Finales de la NBA no tuvo su mejor noche desde el tiro: 6 de 19 de campo, acompañado solamente por Karl-Anthony Towns, que con 19 puntos y 12 rebotes fue la segunda guitarra en ofensiva. De esta forma, los 76ers inauguran la campaña bajando al último campeón y amargándoles la fiesta en el Madison Square Garden para dar cuenta de que los rumores de candidato al título pueden ser ciertos.

Los Knicks presentaron el anillo

En la previa del encuentro, la jornada tuvo el momento de celebración para los Knicks, que enseñaron la conquista del pasado campeonato con una velada dedicada a sus campeones enfrente de unos 19 mil espectadores. La ceremonia de entrega de los anillos a cada uno de los integrantes tuvo una particularidad: la pieza, diseñada por Jason of Beverly Hills, cuenta con casi 800 diamantes y zafiros azules, y destaca por un mecanismo que se abre para revelar una réplica en miniatura del interior del estadio.