Tras una notable remontada desde el puesto 38° to de la grilla debido a que no pudieron obtener una mejor clasificación por la rotura del motor, el nequino Lautaro de la Iglesia terminó en el noveno lugar de la competencia de GT Italiano disputada en el Autodromo Nazionale Monza, a bordo del Lamborghini de Imperiale Racing con el cual está haciendo su primera experiencia internacional y que comparte en la conducción con el húngaro Phillippe Denes y el romano Andrea Cola con quienes festejó el triunfo en la división GT3 ProAm, sumando este resultado al conseguido más temprano por Ramiro Zago en la serie TCR concretando la "doppietta" blanquiceleste en el Templo de la Velocidad, como se lo conoce al emblemático trazado.

Lautaro de la Iglesia logra podio en GT Italiano en Monza

"Sinceramente, es increíble ganar en Monza y cuando iba al podio vi varias imágenes de (Juan Manuel) Fangio, quien ganó muchas veces aquí y me emocionó por todo lo que significa. Hoy tuvimos un ritmo muy contundente, pudiendo remontar tras haber roto el motor en la clasificación y adaptándome al auto", destacó el piloto neuquino quien condujo en dos turnos, transitando en total 22 de las 77 vueltas que recorrió el auto durante las tres horas de competencia de esta ronda que se llevó a cabo en la pista de 5.793 metros, y logrando imponerse en la divisional, en tanto que en la general triunfó el Lamborghini de Edoardo Liberati, Mattia Michelotto e Ignazio Zanon.

Con el resultado, de la Iglesia, Denes y Cola tomaron el liderazgo en la tabla del campeonato, con 51 puntos, y la próxima ronda del particular certamen será en el autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola, durante el 4, 5 y 6 de septiembre.