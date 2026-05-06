A 39 días del mundial, Lionel Scaloni recibió malas noticias de cara a la lista de 26. La FIFA extendió a nivel mundial la sanción que le impuso la UEFA a Gianluca Prestianni por conducta discriminatoria a Vinicius, dejándolo fuera de los primeros partidos del mundial, peligrando así su presencia.

La sanción contra el juvenil argentino fue de 6 partidos por conducta discriminatorias contra Vinicius JR en el duelo donde el Benfica se enfrentó al Real Madrid por Champions League. En las últimas horas, la FIFA determinó que dicha sanción sea de alcance global, por lo que se deberá cumplir en cualquier competencia oficial.

La UEFA había determinado que el atacante del club portugués debía cumplir tres partidos en forma efectiva, y otros tres en suspenso por dos años. El argentino ya cumplió una en el cotejo de vuelta de octavos de final, y ahora se perdería los juegos ante Argelia y Austria, pudiendo estar recién ante Jordania por la tercera fecha del Grupo J.

Prestianni se perdería el mundial por insultos discriminadores

Ante esta postura adoptada, la presencia de Prestianni en la gran cita mundial está en riesgo, considerando que es uno de los nombres que pelea por un lugar en la lista final, y la ausencia en dos partidos, se hace perder terreno en las consideraciones de Lionel Scaloni.

EL atacante estuvo convocado en la última fecha FIFA, y ante esto, la disputa con Franco Mastantuono se inclinaría para el ex River, quien ganaría terreno en la consideración del Cuerpo Técnico.

Desde el entorno del jugador analizan recurrir al TAS donde buscarán una medida cautelar que le permita disputar la Copa del Mundo. Si bien el fallo fue esquivo, el atacante surgido en Vélez sostiene su postura de que fue sancionado “Sin pruebas” y que es inocente.