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Se arma la lista

Una nueva baja prende las alarmas en la Selección Argentina: todo lo que se sabe de este tema

A pocos días de presentar de la pre lista, Scaloni recibió malas noticias de un jugador que integró la última convocatoria, y que peleaba por un lugar entre los 26.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Miércoles, 06 de mayo de 2026 a las 14:05
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Scaloni presentará la pre lista el 11 de mayo

A 39 días del mundial, Lionel Scaloni recibió malas noticias de cara a la lista de 26. La FIFA extendió a nivel mundial la sanción que le impuso la UEFA a Gianluca Prestianni por conducta discriminatoria a Vinicius, dejándolo fuera de los primeros partidos del mundial, peligrando así su presencia.

La sanción contra el juvenil argentino fue de 6 partidos por conducta discriminatorias contra Vinicius JR en el duelo donde el Benfica se enfrentó al Real Madrid  por Champions League. En las últimas horas, la FIFA determinó que dicha sanción sea de alcance global, por lo que se deberá cumplir en cualquier competencia oficial.

La UEFA había determinado que el atacante del club portugués debía cumplir tres partidos en forma efectiva, y otros tres en suspenso por dos años. El argentino ya cumplió una en el cotejo de vuelta de octavos de final, y ahora se perdería los juegos ante Argelia y Austria, pudiendo estar recién ante Jordania por la tercera fecha del Grupo J.

Prestianni se perdería el mundial por insultos discriminadores

Ante esta postura adoptada, la presencia de Prestianni en la gran cita mundial está en riesgo, considerando que es uno de los nombres que pelea por un lugar en la lista final, y la ausencia en dos partidos, se hace perder terreno en las consideraciones de Lionel Scaloni.

EL atacante estuvo convocado en la última fecha FIFA, y ante esto, la disputa con Franco Mastantuono se inclinaría para el ex River, quien ganaría terreno en la consideración del Cuerpo Técnico.

Desde el entorno del jugador analizan recurrir al TAS  donde buscarán una medida cautelar que le permita disputar la Copa del Mundo. Si bien el fallo fue esquivo, el atacante surgido en Vélez sostiene su postura de que fue sancionado “Sin pruebas” y que es inocente.

 

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