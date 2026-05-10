El Mundial 2026 empieza a tomar forma también desde el lado de los hinchas que quieren organizar cómo ver cada partido. Con una edición histórica por cantidad de selecciones, sedes y encuentros, la pregunta ya no pasa solo por el fixture de la Selección Argentina, sino por qué pantalla tendrá cada tramo del torneo.

La cobertura más completa estará en DSports, que contará con la totalidad de los 104 partidos. Para quienes quieran seguir la Copa del Mundo sin perderse ningún cruce, desde el debut hasta la final, esa señal aparece como una de las opciones principales dentro del mapa de transmisiones en Argentina.

A esa posibilidad se suma Paramount+, que también consiguió un acuerdo para ofrecer el torneo a sus suscriptores. De este modo, el Mundial 2026 tendrá un fuerte componente de streaming, una alternativa cada vez más elegida por quienes prefieren ver los partidos desde celulares, computadoras, tablets o televisores conectados.

ESPN y Disney+ tendrán una cobertura más acotada, aunque con encuentros importantes dentro del calendario. En total, emitirán 30 partidos: 22 de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de octavos de final, uno de cuartos, las semifinales y la final. Por ahora, el punto que todavía genera dudas es si dentro de ese paquete estarán incluidos los compromisos de la Selección Argentina.

El equipo de Lionel Scaloni también tendrá presencia en la TV Pública, que transmitirá los partidos de Argentina durante la competencia. De todos modos, la cobertura será más reducida y aún quedan detalles por definir sobre cómo será el despliegue completo alrededor de cada encuentro.

Con este esquema, los fanáticos deberán elegir según lo que quieran ver. Si la idea es seguir absolutamente todo el Mundial 2026, las opciones más directas serán DSports y Paramount+. En cambio, quienes apunten a los partidos más fuertes del calendario tendrán como alternativa el paquete de ESPN y Disney+.

Todo lo que tienen que saber los hinchas para ver a la Selección Argentina

La Selección Argentina, como siempre, será el punto de mayor interés para el público local. Pero esta vez, con un torneo ampliado y más partidos que nunca, la experiencia mundialista también dependerá de saber dónde buscar cada transmisión. El camino hacia la Copa del Mundo ya se empieza a jugar desde el control remoto.