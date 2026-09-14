Neuquén se prepara para los Juegos Binacionales de la Araucanía

Los seleccionados neuquinos transitan la etapa final de su preparación para una nueva edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026. El trabajo, que se desarrolla de manera articulada entre el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes y las federaciones provinciales, incluye la realización de campus deportivos con destacados referentes y entrenadores del país.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, destacó el proceso de preparación que llevan adelante los seleccionados neuquinos que este año participarán de la 33° edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía. “Como siempre nos piden nuestro gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, estamos acompañando permanentemente a nuestros deportistas en sus desafíos y en sus sueños”, expresó.

En este sentido, explicó que se programó la realización de campus deportivos con referentes nacionales de distintas disciplinas. “Es una idea que hemos implementado este año y creemos que nos permitirá llegar mejor preparados a la competencia”, resaltó Villone durante un encuentro que mantuvo días atrás con dirigentes de las federaciones deportivas involucradas en el Espacio Duam.

“El proceso de preparación para los Juegos es un trabajo conjunto que venimos realizando con las federaciones. Comenzó entre marzo y abril con la selección de los deportistas y sumamos a este trabajo el apoyo de los campus”, informó.

Los Juegos Binacionales de la Araucanía reúnen desde hace más de tres décadas a más de 2.600 deportistas de entre 14 y 19 años de las provincias patagónicas de Río Negro, Chubut, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén, junto con las regiones chilenas de La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Biobío, Ñuble, Aysén y Magallanes.

La competencia se desarrollará del 25 al 31 de octubre en Valdivia y las subsedes de Futrono, La Unión y Río Bueno. Este año, además, tendrá como novedad la incorporación del tenis de mesa. De esta manera, serán ocho las disciplinas en competencia: atletismo, judo, natación, ciclismo, vóley, básquet, fútbol y tenis de mesa.

“La idea siempre es competir a nivel patagónico y superar las expectativas del año anterior”, afirmó Villone. Sobre las expectativas para esta nueva edición, señaló que “siempre apuntamos a pelear los primeros puestos y, si bien la idea de ganar la Araucanía está siempre presente, sabemos que ese objetivo requiere tiempo, un trabajo constante y a largo plazo”.

Campus con referentes nacionales

El subsecretario de Deportes, Ignacio Russo, también consideró positiva la realización de los campus deportivos. “Es algo que nos va a permitir fortalecer las disciplinas y que los seleccionados lleguen mejor preparados a la cita. Allí se trabajan aspectos técnicos y tácticos junto a deportistas y entrenadores destacados del país”, afirmó.

Hasta el momento trabajaron con los seleccionados Leonardo Patti, ex integrante de la Selección Argentina, en vóley; Laura Martinel, entrenadora de Paula Pareto, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en judo; Leonardo Gutiérrez, integrante de la Generación Dorada del básquetbol y campeón olímpico en Atenas 2004; y Matías Alto, reconocido formador de talentos en tenis de mesa y actual entrenador de la Selección Argentina.

Ya se realizaron campus de judo, vóley, básquet, ciclismo y fútbol. Además, durante el fin de semana se realizó un nuevo campus de básquet, que estuvo a cargo de Mauro Polla, reconocido entrenador de la Selección Argentina U17. La actividad formó parte del proceso de preparación y evaluación de jóvenes deportistas neuquinos de cara a los Juegos Binacionales de la Araucanía y permitió continuar con el seguimiento de jugadores y jugadoras que integran el proceso provincial.

También se desarrollaron encuentros de atletismo, natación y tenis de mesa, disciplinas que forman parte de la preparación de la delegación neuquina. Estas instancias permiten evaluar el rendimiento de los deportistas, fortalecer los equipos y acompañar su desarrollo de cara a la competencia binacional.

Aportaron su experiencia Alejandro Palma y Leandro Botasso en ciclismo y Matías Alto, entrenador actual del seleccionado argentino de tenis de mesa y gran formador de talentos.

Por su parte, Gladys Díaz, integrante del cuerpo técnico de ciclismo, destacó el aporte de los campus al proceso de formación de los jóvenes deportistas. “El campus nos permite acompañar el proceso de formación de los chicos. Tenemos ciclistas de Neuquén, Plottier, San Martín de los Andes, Chos Malal y Rincón de los Sauces”, explicó.

En este sentido, valoró el trabajo realizado junto con los profesores que llegaron desde Buenos Aires. “Estamos trabajando muy bien, porque nos permiten mejorar algunas cosas que venimos entrenando”, señaló.

Díaz también agradeció el acompañamiento que recibe la disciplina. “Es muy importante el apoyo que está teniendo el ciclismo de parte del ministerio de Deportes y también del propio gobernador Rolando Figueroa, porque siempre nos apoyan tanto para los Juegos Epade como para la Araucanía”, resaltó.