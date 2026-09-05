Los diferentes seleccionados de la provincia de Neuquén continúa con los preparativos para los 33° Juegos Binacionales de la Araucanía 2026, que se desarrollarán del 25 al 31 de octubre en Valdivia, Chile. En tanto, los Para Araucanía tendrán lugar del 8 al 12 de noviembre en la misma ciudad trasandina.

En este marco, autoridades deportivas provinciales mantuvieron una reunión de trabajo con las federaciones neuquinas para coordinar la participación, escuchar propuestas y avanzar en la organización de cara al principal certamen deportivo juvenil de la Patagonia.

La competencia reúne a representantes de las seis provincias patagónicas argentinas y las siete regiones chilenas que participan tradicionalmente de los Juegos, promoviendo el intercambio y el desarrollo deportivo entre ambos países.

Durante el encuentro también se analizaron propuestas para las próximas ediciones. Entre ellas, se planteó la posibilidad de reducir la duración de las jornadas de competencia a partir de 2027 y sumar nuevas disciplinas, como mountain bike y taekwondo.

Los Juegos Binacionales de la Araucanía constituyen uno de los principales espacios de competencia para jóvenes deportistas de la Patagonia y representan una oportunidad para fortalecer el intercambio deportivo, la integración regional y la formación de las nuevas generaciones.

Estos encuentros forman parte de un proceso de trabajo que la secretaría de Deportes impulsa junto a las federaciones provinciales, fortaleciendo el desarrollo de los deportistas desde etapas formativas y garantizando instancias de evaluación, entrenamiento y preparación de cara a una de las competencias juveniles más importantes de la Patagonia.

Cada año, desde 1992, -con la excepción del período de la pandemia por COVID-19-, los Juegos Binacionales de la Araucanía reúnen a más de 2500 deportistas de las provincias patagónicas argentinas y de las regiones del sur de Chile, promoviendo la integración, el intercambio deportivo y el desarrollo de jóvenes talentos.

En esta edición, por primera vez será parte del programa oficial como modalidad invitada la disciplina tenis de mesa, aunque no sumará puntos para la clasificación oficial de la competencia.