Campus de Judo en Neuquén: Formación y Evaluación de Talentos

El Campus de Judo se desarrolló en la provincia con una importante participación de judocas provenientes de Neuquén, Plottier, Centenario, entre otras localidades, en una propuesta orientada a fortalecer la formación deportiva y detectar talentos para la competencia regional.

La actividad fue organizada por la subsecretaría de Deportes en conjunto con la Federación Neuquina de Judo, y estuvo encabezada por la coach Laura Martinel, la histórica entgrenadora de la campeona olímpica, Paula Pareto, quien aportó su experiencia en procesos de formación y alto rendimiento. A lo largo del campus, lideró las instancias técnicas, evaluativas y de entrenamiento, con eje en el desarrollo integral de los deportistas.

En este sentido, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, destacó la importancia de este tipo de iniciativas: “Estos espacios nos permiten seguir fortaleciendo el deporte como política pública, acompañando a nuestros atletas en su desarrollo y generando oportunidades concretas para que puedan crecer y proyectarse en el alto rendimiento”. Agregó que “el trabajo articulado con las federaciones es clave para potenciar el talento que tenemos en toda la provincia, y es un pedido del gobernador Rolando Figueroa el de poder trabajar en conjunto”.

La propuesta se llevó adelante durante tres días consecutivos, con el objetivo de fortalecer los aspectos técnicos de la disciplina, evaluar el rendimiento de los deportistas y avanzar en la conformación del seleccionado provincial.

Durante la primera jornada, se realizó una charla técnica en la que se abordaron contenidos teóricos vinculados al judo, incluyendo aspectos reglamentarios, fundamentos técnicos y lineamientos generales de entrenamiento.

En el segundo día, se desarrolló una jornada intensiva con la participación de 30 deportistas. Se realizaron evaluaciones físicas específicas del deporte, junto con estudios antropométricos y funcionales, lo que permitió obtener un diagnóstico integral de cada judoca. Posteriormente, se llevaron adelante trabajos técnicos orientados al perfeccionamiento de habilidades propias de la disciplina.

La tercera jornada estuvo destinada a un evaluativo final, orientado a la conformación de la selección EPADE que representará a la provincia en los próximos Juegos. Esta instancia permitió valorar el rendimiento de los participantes y avanzar en la definición del equipo.