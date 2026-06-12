Desde las 16hs en Toronto Stadium, se pone en marcha la primera fecha del Grupo B de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Canadá se verá ante Bosnia, en el debut oficial de uno de los tres anfitriones, y en un país poco futbolero que quiere contagiarse de la fiebre mundialista.

Además de inicio de ambos seleccionado, marcará también el primer partido en la presente edición, de Facundo Tello. El árbitro argentino es uno de los tres que designó la FIFA para la gran cita, y que estará acompañado por Hernán Mastrangelo en el VAR.

Para Canadá será un día histórico, ya que se presenta al mundo como una de las tres sedes, es por ello que en la previa del cotejo hará su propia ceremonia de inauguración donde se presentarán artistas musicales del país.

Para esta cita mundialista, clasificó directamente por ser anfitrión, y en sus últimos partidos fue puliendo el equipo del debut de car a un duelo mano a mano con los europeos, con los que pelearán por el boleto a 16avos, y donde no contará con su máxima figura: Alphonso Davies. Previo al partido de hoy 16hs, sumó una victoria 2-0 frente a Uzbekistán y empate 1-1 frente a Irlanda.

Facundo Tello debuta en su segunda cita mundialista

Por su parte Bosnia afronta su segunda participación en un Mundial luego del debut en el 2014. El seleccionado capitaneado por el experimentado Edin Dzeko, logró su boleto en el repechaje de la UEFA, y en sus últimas presentaciones igualó 0-0 con Macedonia del Norte y 1-1 ante Panamá.

El Grupo B también tendrá el cotejo de Qatar enfrentando a Suiza por la primera jornada, este será el sábado 16hs.

Probables formaciones:

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar, Tajon Buchanan; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Bosnia: Nikola Vasilj; Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarević, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Amar Memić; Ermedin Demirović y Edin Džeko. DT: Sergej Barbarez.

Datos del partido:

Hora: 16.00

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)

Estadio: Toronto Stadium