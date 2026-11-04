YPF Neuquén Invitational: Torneo de Golf Internacional en Plottier

La cancha de Los Canales Golf Club de Plottier será escenario desde el miércoles 4 al domingo 8 de noviembre de la segunda edición del YPF Neuquén Invitational by Macro 2026, torneo internacional de golf que reunirá a más de 80 jugadores, entre profesionales y aficionados.
La presencia de figuras de trayectoria internacional jerarquiza el torneo. Entre los profesionales confirmados se destacan Fabián Gómez, con dos victorias en el PGA Tour, y Nelson Ledesma, ex PGA Tour y ganador de dos torneos en el Korn Ferry Tour. También estarán Maximiliano Godoy, número uno de Argentina en 2026, y Franco Romero, número uno en 2025. A ellos se suman Sebastián Fernández, ganador de más de 30 torneos en Sudamérica, y Rafael Gómez, con más de 25 títulos en el continente.
La lista continúa con Marcos Montenegro, jugador del Korn Ferry y campeón del Abierto de Perú 2024; Abel Gallegos, ganador del LACC 2020; y Miguel Carballo. Entre los representantes locales aparece Juan Arozena, ganador del Abierto del Sur 2025.
Según los organizadores, esta convocatoria posiciona a Neuquén como sede de una competencia deportiva de primer nivel, con impacto turístico y económico por la llegada de jugadores, familiares, acompañantes, sponsors y visitantes de distintos puntos del país.
La modalidad será de 72 hoyos medal play para profesionales y aficionados de hasta 9 de hándicap. Este martes en la misma sede, se disputó un ProAm con aficionados del deporte, en formato mejor pelota y con equipos de un profesional y tres aficionados.
Los organizadores destacan el estado de Canales Golf Club, con una presentación impecable y greens de gran calidad. Un campo que combina desafío deportivo, belleza natural y una ubicación privilegiada para recibir un torneo de alto nivel.
Programa del torneo de golf en Neuquén
El miércoles 4 de noviembre habrá conferencia de prensa a las 10 en el club house y se jugará el ProAm, con entrega de premios. El jueves 5 comenzarán los primeros 18 hoyos para profesionales y aficionados. El viernes 6 se jugarán los segundos 18 hoyos, tras los cuales habrá un corte clasificatorio: pasarán los 30 mejores y los empatados.
El sábado 7 se disputarán los terceros 18 hoyos y, por la tarde, habrá una clínica de golf y un concurso de Long Drive en las terrazas del club, exclusivos para socios e invitados de las marcas auspiciantes.
El domingo 8 se jugarán los últimos 18 hoyos y, a las 16:45, se realizará la entrega de premios del torneo.