YPF Neuquén Invitational: Torneo de Golf Internacional en Plottier

La cancha de Los Canales Golf Club de Plottier será escenario desde el miércoles 4 al domingo 8 de noviembre de la segunda edición del YPF Neuquén Invitational by Macro 2026, torneo internacional de golf que reunirá a más de 80 jugadores, entre profesionales y aficionados.

La presencia de figuras de trayectoria internacional jerarquiza el torneo. Entre los profesionales confirmados se destacan Fabián Gómez, con dos victorias en el PGA Tour, y Nelson Ledesma, ex PGA Tour y ganador de dos torneos en el Korn Ferry Tour. También estarán Maximiliano Godoy, número uno de Argentina en 2026, y Franco Romero, número uno en 2025. A ellos se suman Sebastián Fernández, ganador de más de 30 torneos en Sudamérica, y Rafael Gómez, con más de 25 títulos en el continente.

Maximiliano Godoy., el actual número uno de la Argentina, estará en Plottier desde este miércoles

La lista continúa con Marcos Montenegro, jugador del Korn Ferry y campeón del Abierto de Perú 2024; Abel Gallegos, ganador del LACC 2020; y Miguel Carballo. Entre los representantes locales aparece Juan Arozena, ganador del Abierto del Sur 2025.

Según los organizadores, esta convocatoria posiciona a Neuquén como sede de una competencia deportiva de primer nivel, con impacto turístico y económico por la llegada de jugadores, familiares, acompañantes, sponsors y visitantes de distintos puntos del país.

La modalidad será de 72 hoyos medal play para profesionales y aficionados de hasta 9 de hándicap. Este martes en la misma sede, se disputó un ProAm con aficionados del deporte, en formato mejor pelota y con equipos de un profesional y tres aficionados.

Los organizadores destacan el estado de Canales Golf Club, con una presentación impecable y greens de gran calidad. Un campo que combina desafío deportivo, belleza natural y una ubicación privilegiada para recibir un torneo de alto nivel.

Programa del torneo de golf en Neuquén

El miércoles 4 de noviembre habrá conferencia de prensa a las 10 en el club house y se jugará el ProAm, con entrega de premios. El jueves 5 comenzarán los primeros 18 hoyos para profesionales y aficionados. El viernes 6 se jugarán los segundos 18 hoyos, tras los cuales habrá un corte clasificatorio: pasarán los 30 mejores y los empatados.

El sábado 7 se disputarán los terceros 18 hoyos y, por la tarde, habrá una clínica de golf y un concurso de Long Drive en las terrazas del club, exclusivos para socios e invitados de las marcas auspiciantes.

El domingo 8 se jugarán los últimos 18 hoyos y, a las 16:45, se realizará la entrega de premios del torneo.