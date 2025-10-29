El mejor golf del país y de la región presente en Plottier

Neuquén se prepara para vivir una semana a puro golf con la realización del YPF Neuquén Invitational by Macro, un evento que reunirá a más de un centenar de jugadores profesionales y que posiciona a la provincia dentro del circuito nacional de este deporte.

La presentación oficial se realizó en Los Canales Golf Club, donde el ministro de Turismo de la provincia de Neuquén, Gustavo Fernández Capiet, celebró la concreción de una gestión que comenzó hace más de medio año y que contó con el apoyo de YPF, Banco Macro y diversas empresas privadas.

El torneo se extenderá hasta el domingo en el campo diseñado por el legendario Jack Nicklaus, consolidando a Neuquén como un nuevo escenario de referencia para el golf profesional argentino.

“Estamos muy contentos con este torneo que hace ya seis meses veníamos gestionando. Ha tenido el acompañamiento de YPF, de Banco Macro y de una serie de empresas que nos permitieron traer por primera vez a Los Canales de Plottier, a esta cancha diseñada por Jack Nicklaus, un torneo profesional de Argentina”, expresó Fernández Capiet.

El funcionario provincial subrayó que el evento “es una gran oportunidad para vincular el deporte con el turismo”, y remarcó que la presencia de más de 100 jugadores en cada una de las competencias “le da a Neuquén una visibilidad distinta, mostrando un producto nuevo que mucha gente va a descubrir”.

“Más allá de todos los atractivos que tiene la provincia, el golf también brinda una oportunidad enorme. Tenemos canchas en Plottier, en San Martín de los Andes y Villa La Angostura, y ojalá este impulso motive a más neuquinos a acercarse al deporte”, agregó el ministro.

El presidente de la Subcomisión de Golf de Los Canales Golf Club, Andrés Furlotti, anfitrión del certamen, manifestó: “La verdad que es un honor para nosotros contar con la presencia del mejor golf de la Argentina. Realmente Los Canales tiene una cancha diseñada por un legendario del golf, Jack Nicklaus. Esperamos que todos se sientan a gusto y que podamos compartir esta experiencia”.

Por su parte, el director ejecutivo del Tour Profesional de Golf Argentino (TPG), Marcelo Soria, valoró la oportunidad de regresar a la región: “Es muy importante volver a estar, saber en lo que crece Neuquén y que nos inviten a participar en su crecimiento, en posicionar la marca, en generar más deportistas, más profesionales, más turismo. Creo que tienen un campo de primerísimo nivel y nuestros jugadores van a estar a la altura”.

Por su parte, el golfista Martín Muscarsel, uno de los referentes nacionales que participará del certamen, resaltó el nivel del campo y la exigencia del recorrido. “Somos muy apasionados del golf. Es un deporte que te atrapa y cambia la vida de quienes lo practican. Pero además de pasión, en esta cancha hay que tener mucha paciencia: es un campo exigente, donde no hay margen para esconderse”, explicó.

El profesional destacó que el diseño del recorrido “es excelente” y que cada hoyo “demanda precisión, control y estrategia”.

“Cada tiro exige una gran habilidad para controlar la dirección, la altura y el efecto. Es un campo que premia la inteligencia y la técnica, y eso lo hace apasionante para los jugadores y para el público”, sostuvo Muscarsel.

Entre los jugadores destacados, el número uno del ranking argentino 2025, Franco Romero, aseguró que “a la hora de hablar de diseño, Jack Nicklaus es ampliamente el mejor. La cancha es increíble, te diría que top 3 de las mejores del país. Va a ser una linda experiencia, el golf varía mucho, un buen día te puede separar del resto, así que hay que mantener la tranquilidad”.

En tanto, Clodomiro Carranza, ganador del Neuquén Argentina Classic 2018, comentó que “el campo se ve espectacular, por lo que me han hablado los colegas también. Trato de competir acá en Argentina, y este era un buen lugar. Ya he jugado en Neuquén, en Chapelco, así que espero que sea una buena semana y poder llevarme el título para Río Cuarto”.

El YPF Neuquén Invitational by Macro se desarrollará a lo largo de varios días en los Canales de Plottier, consolidando a Neuquén como un destino deportivo de primer nivel y reforzando su posicionamiento dentro del turismo nacional vinculado al golf.

Figuras del golf y cronograma

Entre las figuras confirmadas se encuentran Fabián Gómez (dos veces ganador en el PGA TOUR), Ignacio Marino (Nº 1 del ranking argentino 2024), Franco Romero (Nº 1 del ranking argentino 2025 y campeón en Salta 2025), César Costilla (Nº 2 del ranking argentino 2025), Clodomiro Carranza, Martín Contini, Ezequiel Belloqui, Leandro Marelli y Joaquín Ludeña, entre otros destacados exponentes del golf profesional.

El cronograma del certamen incluye la primera ronda el jueves 30 de octubre, la segunda ronda y corte clasificatorio el viernes 31, la tercera ronda y clínica de golf el sábado 1 de noviembre a las 16:00, y la ronda final con entrega de premios el domingo 2 de noviembre a las 18:00.

El torneo cuenta con el respaldo de YPF (Title Sponsor) y Macro (Presenting Sponsor), junto al acompañamiento de la Provincia de Neuquén, Sercon y Los Canales Negocios Inmobiliarios (Official Sponsors). También apoyan Transporte Rincón, Servipet, Farmacias Global, Taraborelli Mercedes Benz y Howard Johnson Neuquén como sponsors principales, y como asociados, SMS Soluciones Médicas, La Gran Dulce, Steel Sur Construcciones, Apolo, Aqualic y Chaza Golf.