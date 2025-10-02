Saúl 'Canelo' Álvarez anunció que se realizará una cirugía en su codo izquierdo el próximo 23 de octubre en Orange, California, luego de perder su título indiscutido del peso supermediano frente a Terence Crawford.

Según reveló la revista The Ring, la lesión que sufre el mexicano lo mantendrá fuera de competencia hasta el segundo o tercer trimestre de 2026, lo que obliga a postergar su próxima pelea, inicialmente prevista para febrero en Riad, Arabia Saudita.

"La máxima estrella del boxeo, Canelo Álvarez, se someterá a una cirugía en su codo el 23 de octubre en Orange, California. La lesión pospondrá su regreso planeado en febrero en Riad, Arabia Saudita, para la tercera de sus cuatro peleas bajo contrato con Riyadh Season", informó la publicación especializada.

Los apuros de Álvarez por volver y los compromisos asumidos

El acuerdo firmado por Álvarez contempla cuatro combates con Turki Alalshikh, de los cuales aún le restan dos por cumplir. Habitualmente, el excampeón indiscutido pelea en mayo y septiembre, aunque su contrato le permite disputar combates en otros meses del año.

En su último enfrentamiento, Canelo fue superado ampliamente por Terence Crawford, quien subió dos categorías para medirse con el mexicano y se impuso por decisión unánime tras 12 asaltos. La técnica, velocidad e inteligencia del estadounidense marcaron la diferencia, mientras que Álvarez mostró signos de fatiga y lanzó pocos golpes durante el combate.

Canelo se opera el codo y vuelve en 2026.

Tras la derrota, el púgil mexicano de 34 años mantiene un récord profesional de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates. Aunque aún no se confirmó su próximo rival, Álvarez expresó interés en una revancha con Crawford. Sin embargo, Turki Alalshikh parece inclinarse porque Crawford enfrente primero a David Benavídez.