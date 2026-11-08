Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, detenido por agredir a un policía

El cantante Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, la banda que podría acompañar a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana 2026 que se va a disputar el sábado 21 de noviembre en Barranquilla en Colombia, fue detenido este sábado por la mañana en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, luego de protagonizar un violento episodio con un policía que le negó el ingreso a un casino porque el establecimiento ya había cerrado.

El hecho se produjo alrededor de las 5.45, cuando el artista intentó acceder al lugar y se encontró con la negativa del agente que estaba a cargo de la seguridad. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el artista atacó al efectivo y le provocó importantes lesiones en el rostro.

En el lugar también estaba Nicolás Gómez, de 29 años, amigo del músico, quien terminó detenido junto con él. De acuerdo con el reporte policial, los efectivos utilizaron "la fuerza mínima e indispensable" para concretar ambos arrestos.

Según el medio antes citado, testigos señalaron que Noir se encontraba alterado y mantenía una actitud violenta ante la presencia de los uniformados. Por otra parte, medios locales indicaron que los cortes en el rostro del policía habrían sido provocados por los anillos que llevaba puestos el cantante.

La causa quedó en manos del fiscal auxiliar de turno, Juan Pablo Gile, quien ordenó el traslado del músico a la alcaidía de la Comisaría Primera. La investigación contempla los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

El arresto de Noir se da apenas días después de conocerse la noticia de que Ke Personajes sería la banda elegida para acompañar a Boca en la final de la Copa Sudamericana. Desde hace varios años, Conmebol lleva a dos bandas que, en representación de cada finalista de sus competencias, animan la previa de las finales.A falta de confirmación oficial, la banda de cumbia liderada por Noir asomaba como la favorita para viajar con el Xeneize a Barranquilla, pero ahora todo quedará supeditado a lo que suceda con la causa judicial que se le abrió al cantante en Entre Ríos.