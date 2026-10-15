Estudiantes de La Plata afrontará este jueves una de las noches más importantes de su temporada. Desde las 21:30, el Pincha recibirá a Flamengo en el Estadio UNO por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores con la ilusión de hacerse fuerte en casa y dar el primer paso hacia una nueva final continental. Del otro lado estará el último campeón, uno de los grandes candidatos al título y un rival que conoce muy bien al conjunto platense.

El equipo dirigido por Alexander Medina vuelve a disputar esta instancia por primera vez desde 2009, cuando terminó levantando el trofeo más importante del continente. Ahora, con el respaldo de su gente y la expectativa de toda La Plata, buscará construir una ventaja que le permita viajar a Brasil con mejores perspectivas para la revancha. La llegada de Marcos Rojo, incorporado en los últimos días, también suma una alternativa de experiencia para afrontar una serie de máxima exigencia.

Formaciones

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Leo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sander; Erick Pulgar; Sául Ñíguez, Lucas Paquetá, Jorge Carrascal; Samuel Lino, Bruno Hernandes. DT: Leonardo Jardim.

Hora de inicio: 21.30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez, Paraguay.

Estadio: UNO, La Plata. Argentina.

Estudiantes quiere cambiar la historia ante el último campeón

El recorrido del Pincha hasta las semifinales tuvo momentos de carácter y una victoria que reforzó su confianza. Después de finalizar segundo en la fase de grupos, eliminó a Universidad Católica de Chile en los octavos de final y dio uno de los golpes de los cuartos al dejar en el camino al Corinthians de Brasil. Ahora tendrá enfrente una prueba de mayor exigencia, ante un Flamengo que cuenta con jerarquía individual y experiencia en las instancias decisivas.

El cruce, además, tiene un antecedente reciente que alimenta el deseo de revancha del conjunto argentino. En la edición pasada, el equipo brasileño eliminó a Estudiantes en los cuartos de final mediante una definición por penales. Por eso, el encuentro de esta noche no solamente representa la posibilidad de acercarse a la final: también ofrece la oportunidad de saldar una cuenta pendiente frente a su gente.

Flamengo llega con la chapa de campeón defensor y un recorrido sólido. Terminó primero en el grupo que compartió precisamente con Estudiantes y luego superó a Cruzeiro, de Brasil, e Independiente del Valle, de Ecuador. Con Leonardo Jardim al frente, el conjunto carioca intentará imponer su calidad y conseguir un resultado favorable fuera de casa para definir la serie ante su público.