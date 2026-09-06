Se realizó en la localidad de Picún Leufú un Campus de Fútbol Mixto destinado a las categorías 2011, 2012-2013 y 2014, que estuvo a cargo del ex jugador de la Selección Argentina, Boca Juniors, Ferro Carril Oeste, Racing Club de Avellaneda, el pampeano Carlos Javier Mac Allister.

Durante la jornada, los participantes pudieron compartir entrenamientos, incorporar conocimientos técnicos y vivir una experiencia deportiva junto a sus pares, acompañados por sus familias y profesores.

La propuesta contó con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte de la Provincia y de autoridades de la Región del Limay, además del trabajo de quienes hicieron posible el desarrollo de la actividad.

El campus tuvo como objetivo generar espacios de encuentro, formación y crecimiento para las nuevas generaciones a través del fútbol, promoviendo la participación deportiva de niños y niñas de la localidad.

La capacitación adquiere gran relevancia considerando que la modalidad del fútbol mixto se incorporó como disciplina oficial en los Juegos Nacionales Evita a partir de la edición 2022 para fomentar la inclusión y la igualdad de género.