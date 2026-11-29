Alianza de Cutral Co afrontará este domingo un compromiso decisivo en su camino por el ascenso al Torneo Federal A 2027. El equipo neuquino visitará a Jorge Newbery de Carmen de Patagones en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur 2026, con una importante ventaja a su favor y la ilusión de conseguir el pasaporte a la final de la zona más austral de la competencia.

El partido se disputará este domingo 29 de noviembre, a partir de las 17, en territorio bonaerense. El antecedente inmediato marca una diferencia contundente, El Gallo se impuso por 4 a 0 en el encuentro de ida, disputado en el Coloso Álvaro Pedro Dúcas del barrio Ruca Quimey, y quedó muy bien posicionado de cara a la definición de la serie.

En aquella oportunidad, el conjunto dirigido por el nativo de Los Menucos Jorge "El Pulpo" Lencina construyó una victoria sólida, con goles de Agustín Ríos de penal, Laureano Doello y Alejandro Díaz, en dos oportunidades. La expulsión de Braian Montero en el equipo visitante también fue un factor determinante en el desarrollo del encuentro, que terminó con una amplia superioridad del conjunto de la Liga de Fútbol de Neuquén.

Con ese resultado, los de la comarca petrólera viajararon a la ciudad Maragata, con cuatro goles de diferencia y la posibilidad de administrar la ventaja para alcanzar uno de los objetivos más importantes de su temporada.

Del otro lado estará Jorge Newbery, que tendrá por delante un desafío de enorme exigencia. El conjunto que representa a la Liga Rionegrina con sede en Viedma, necesita revertir una diferencia de cuatro tantos para mantener vivas sus aspiraciones de llegar a la final regional.

El equipo maragato intentará hacerse fuerte en condición de local, encontrar rápidamente el gol que le permita alimentar la ilusión y construir una remontada que, por el resultado de la ida, aparece como una tarea muy complicada.

Sin embargo, el recorrido del “Aviador” en este campeonato demuestra que tiene argumentos para competir. En las instancias anteriores consiguió superar a Deportivo Roca y Atlético Regina, dos históricos del fútbol regional, en series que terminaron resolviéndose mediante definiciones por penales. Esa experiencia será uno de los respaldos anímicos para afrontar una semifinal que lo obliga a asumir riesgos desde el primer minuto.

El cotejo se pondrá en marcha a las 17 en el estadio Armando Sitanor Ballestrasee, en Carmen de Patagones. La cuaterna arbitral estará encabezada por Kevin Nicolás Bustos, de la Liga de Coronel Dorrego, lo acompañarán Braian Ricardo Romero, también de Coronel Dorrego, y Matías Ezequiel Islas, de la Liga del Sur de Bahía Blanca como jueces asistentes y Franco Yatzky, igualmente de Bahía Blanca, completará el equipo.

La otra semifinal

Escorpión de Río Gallegos recibirá a la CAI (Comisión de Actividades Infantiles) de Comodoro Rivadavia en busca de un lugar en la final. El equipo santacruceño llega con la ventaja del 2 a 1 conseguido en el partido de ida en la ciudad del sur chubutense y buscará sellar la clasificación ante su público. La revancha se jugará este domingo a las 17 en la cancha de Hispano Americano.

El encuentro será arbitrado por Fabio Kiona Vanderley, de Comandante Luis Piedra Buena. Manuel Guaymas y Matías Rojas serán los asistentes, mientras que Miguel Acosta estará a cargo del cuarto arbitraje.