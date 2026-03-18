El viernes desde las 21.30, el Deportivo Rincón se medirá por los 32avos de final de la Copa Argentina frente a San Lorenzo de Almagro en Quilmes. El León ultima detalles para lo que será uno de los juegos relevantes de su historia.

Con la transmisión de Prima Multimedios, el León del norte tendrá su segunda presentación en el cuadro principal de Copa Argentina, y la tercera de un equipo neuquino en la competencia federal nacional. En frente estará San Lorenzo, uno de los 5 grandes que no atraviesa un buen momento; con DT interino y goleado en la última presentación.

Para Rincón, será el primer partido oficial en la temporada, luego de varias semanas de preparación y amistosos, “Nos preparamos de la mejor manera, hicimos una buena pretemporada y el plantel se brindó “expresó Daniel Carrasco, mediocampista, quien agregó además “Los amistoso nos sirvieron para plasmar lo que quiere Pablo, y lo que representará el partido”.

El mediocampista estará desde la partida ante San Lorenzo

Pese al mal momento del Ciclón, en el plantel son cautos, “Jugamos contra uno de los 5 grande y no es menor. Queremos representar a la provincia de la mejor manera, será un lindo espectáculo y esperamos estar a la altura. Ojalá que el viernes sea una gran noche para nosotros”.

“Vimos el partido, analizamos muchas cosas. No hay que dejar pasar que si bien está en mal momento, sigue siendo un elenco de primera, con otro ritmo y categoría. Nosotros vamos hacer nuestro trabajo y creo que podemos, adentro somos 11 contra 11. Venimos logrando cosas positivas dentro del club”.

Por otro lado, el experimentado mediocampista que llegó a mediados del 2025 a Rincón, resaltó que “Este es un plantel nuevo, con jugadores de categoría, eso nos ayuda un montón la experiencia y recorrido. Ayuda en el día a día y en la cancha”.

Rincón se medirá con San Lorenzo desde las 21.30hs en el Estadio Centenario de Quilmes. El cotejo será trasmisión de Prima Multimedios con los relatos de Hugo Amaolo, comentarios de Jorge Hernandorena y Pablo Chagumil.

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