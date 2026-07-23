La presentación de Casemiro como nueva figura de Inter Miami debía ser una celebración. El arribo de uno de los mediocampistas más ganadores de la historia reciente del fútbol mundial prometía elevar todavía más el perfil de la franquicia de Florida, pero la fiesta duró poco: horas después del anuncio oficial, la MLS abrió una investigación que puso al club de David Beckham en el centro de la escena.

La liga estadounidense informó que comenzó una revisión para determinar si existieron contactos indebidos durante el proceso de incorporación del volante brasileño, quien llega al equipo donde juegan Lionel Messi y Rodrigo De Paul con la expectativa de convertirse en una de las grandes figuras del campeonato.

El conflicto surgió a partir de una denuncia presentada por Los Angeles Galaxy, que cuestionó el procedimiento utilizado por Inter Miami para avanzar en las conversaciones con el futbolista. La franquicia californiana sostiene que el club de Florida pudo haber iniciado negociaciones sin respetar el reglamento establecido por la MLS.

En la liga norteamericana existe el denominado “derecho de descubrimiento”, un mecanismo que les permite a los equipos reservar prioridad sobre determinados futbolistas que pueden llegar desde el exterior. Mientras esa prioridad está vigente, otra franquicia no puede negociar directamente con el jugador sin antes resolver esa situación.

Por ese motivo, la MLS decidió investigar si Inter Miami cumplió con las normas durante la operación. A través de un comunicado oficial, la organización confirmó: “La Major League Soccer está revisando una acusación de manipulación contra el Inter Miami. La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice”.

Aunque el caso todavía está bajo análisis, ambos clubes habrían llegado a un acuerdo por los derechos de descubrimiento del futbolista. Sin embargo, la MLS aclaró que los detalles del entendimiento serán publicados una vez finalizada la investigación.

Mientras tanto, Inter Miami ya presentó oficialmente a Casemiro, quien firmó contrato hasta mayo de 2027 con una opción para extender el vínculo por dos temporadas más. El brasileño llega después de una exitosa carrera en Real Madrid, donde ganó cinco Champions League, y tras su paso por Manchester United.

Ahora, además del desafío deportivo, el mediocampista deberá esperar la aprobación de su visa de trabajo para quedar habilitado y comenzar a entrenarse oficialmente con sus nuevos compañeros.

Su llegada también abre un interrogante dentro del armado del plantel. Inter Miami ya cuenta con sus tres cupos de Jugador Designado ocupados, una figura especial del reglamento de la MLS que permite contratos fuera del límite salarial, por lo que la dirigencia deberá resolver cómo encajará una de sus incorporaciones más importantes.

Así, lo que prometía ser una nueva muestra del crecimiento internacional de Inter Miami terminó convertido en una polémica administrativa que ahora deberá resolver la MLS. Casemiro llegó para darle jerarquía al equipo de Messi, pero su estreno quedó marcado por una investigación que recién comienza.