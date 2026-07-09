El empresario estadounidense Jorge Mas, propietario del Inter Miami, el club donde juega Lionel Messi, se quedó con una de las licitaciones más importantes del desarrollo energético argentino. A través de su empresa Pumpco, en alianza con la italiana Bonatti, fue adjudicado para construir el gasoducto que unirá Vaca Muerta con el Golfo de San Matías, la obra clave del proyecto Argentina LNG que permitirá llevar el gas neuquino hasta la costa rionegrina para exportarlo al mundo en forma de gas natural licuado.

La definición de la licitación se conoció este 9 de julio y marcó un fuerte impacto dentro del sector energético. El consorcio integrado por YPF, la italiana ENI y la saudí XRG eligió la propuesta presentada por Pumpco y Bonatti, que contó además con el respaldo técnico de Contreras Hermanos.

El dato no pasó inadvertido. el empresario Jorge Mas desembarca por primera vez en la Argentina y lo hará de la mano de Pumpco, un empresario conocido mundialmente por ser el dueño del Inter Miami, el equipo de la Major League Soccer que revolucionó el fútbol internacional tras la llegada de Lionel Messi. Ahora, su nombre aparece asociado a una inversión multimillonaria que promete transformar el mapa energético argentino.

Sin embargo, todavía resta un paso determinante antes de que las máquinas comiencen a trabajar. La adjudicación quedó sujeta a la aprobación de la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés), el trámite que habilitará formalmente el inicio de una obra considerada esencial para el proyecto Argentina LNG.

El gasoducto más improtante de la historia

El gasoducto partirá desde el corazón de Vaca Muerta, en Neuquén, y atravesará de oeste a este toda la provincia de Río Negro hasta llegar a Fuerte Argentino, al sur de Las Grutas, donde se proyecta instalar la infraestructura para licuar el gas y embarcarlo hacia los mercados internacionales.

La obra tendrá una dimensión inédita para el país. Se construirán dos ductos paralelos a lo largo de 527 kilómetros: un gasoducto de 48 pulgadas de diámetro, destinado al transporte de gas natural, y un poliducto de 24 pulgadas que permitirá trasladar los componentes líquidos del hidrocarburo.

Cuando esté terminada, la infraestructura se convertirá en el gasoducto de mayor diámetro construido en la Argentina. Incluso superará al Gasoducto Perito Moreno, anteriormente conocido como Néstor Kirchner, y también será más grande que el previsto para el proyecto impulsado por Southern Energy.

La adjudicación representa un paso decisivo para el desarrollo de Argentina LNG, la iniciativa con la que YPF, ENI y XRG buscan posicionar al país como uno de los grandes exportadores mundiales de gas natural licuado. En ese esquema, Río Negro tendrá un papel central, ya que el golfo de San Matías será la puerta de salida de un recurso que promete convertirse en uno de los principales generadores de divisas para la economía argentina durante las próximas décadas.