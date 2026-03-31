Fallo final: Cardiff City deberá indemnizar al Nantes por Sala

Siete años después de la tragedia, el caso de Emiliano Sala llega a su fin. El Tribunal Mercantil de Nantes ha anunciado este lunes su fallo sobre la disputa financiera que mantenían el Cardiff City y el FC Nantes. Finalmente el club galés tendrá que pagar al francés un total de 480.000 euros en concepto de indemnización.

El delantero argentino, de 28 años, falleció el 21 de enero de 2019 en un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha. Viajaba rumbo a su nuevo destino tras cerrar su traspaso desde el Nantes al Cardiff por 17 millones de euros. Nunca llegó a debutar con el conjunto galés.

El conflicto dio un giro en 2023, cuando el Cardiff presentó una demanda ante el tribunal francés reclamando una indemnización por la pérdida de ingresos y otros daños derivados de la muerte del jugador. El club sostenía que el Nantes, a través del agente Willie McKay, participó en la organización del vuelo privado. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ya determinó en su día que el traspaso era válido en el momento del accidente. Sin embargo, el Cardiff apuntaba directamente a la gestión del vuelo como el origen de la responsabilidad.

El conjunto británico exigió 122 millones de euros en concepto de indemnización, basándose en un cálculo de los goles y puntos que el delantero argentino, fichado en enero de 2019, podría haber aportado a la permanencia del club en la máxima categoría.

Finalmente, este lunes 30 de marzo se da carpetazo al caso en la localidad francesa, donde la madre del propio jugador estuvo presente para conocer el fallo final.