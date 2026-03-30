“La inversión en deporte es la inversión en el Neuquén del mañana”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa al encabezar la presentación de la edición 2026 del Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos, que llevan adelante el Ejecutivo y Pan American Energy (PAE).

De la actividad participaron la ministra de Deportes, Juventud y Cultura, Josefina Codermatz; el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone y el responsable de Relaciones Institucionales de PAE en Neuquén, Nicolás Fernández Arroyo. Estuvieron presentes representantes de los 30 clubes de las 10 localidades neuquinas seleccionadas para esta nueva edición.

La reconocida deportista Luciana Aymar brindó una charla en la que compartió su experiencia y reflexionó sobre los valores del deporte, el trabajo en equipo y la importancia del esfuerzo y la perseverancia, poniendo en valor el rol de los clubes como espacios de formación y contención para niños y jóvenes.

En su discurso, el Gobernador subrayó la importancia del trabajo conjunto para fortalecer el deporte y expresó: “Tenemos que construir entre todos para poder lograr atletas de alto rendimiento que sean espejo para muchos de nuestros jóvenes”. Remarcó el rol de las instituciones de base y aseguró que “el cobijo son los clubes, sin lugar a dudas”, como espacios fundamentales para la contención y el desarrollo.



En relación con la inversión y el trabajo con los clubes, el mandatario detalló que en el inicio de su gestión “comenzamos a trabajar con un plan que se llamó Clubes Sociales, que lleva invertidos alrededor de $4.500 millones”. Recordó que las instituciones deportivas presentan proyectos que permiten mejorar la infraestructura y que el Gobierno destina los fondos. Anunció que se lanzará una nueva etapa del programa, con una inversión de $6.500 millones.



“Siempre existe el estricto control de las rendiciones y para que exista el estricto control de las rendiciones necesitamos capacitación dirigencial”, señaló el Gobernador y lo relacionó con uno de los ejes del Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos que se presentó hoy, que tiene que ver con la formación y el mejoramiento de la gestión dirigencial. Además, sostuvo que el acompañamiento debe ir de la mano de la transparencia: “Son fondos públicos y esos fondos públicos le tenemos que hacer ver al resto de los neuquinos de qué manera se invierten”.



Recordó que el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley específico para la educación de los deportistas. “Habitualmente los deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, tenían que viajar, vivir en otros lugares y muchos, en determinado momento, hasta tenían que optar entre seguir estudiando o seguir logrando el rendimiento deportivo”, añadió. Dijo que con la nueva ley contarían con “un régimen especial para que, independientemente de donde estén, puedan seguir estudiando”.



Figueroa resaltó el fortalecimiento del sistema de becas deportivas y consideró que “siempre se tiene que distribuir con parámetros objetivos”. “Un deportista de alto rendimiento puede llegar a recibir hasta $500.000 por mes”, indicó y agregó que este esquema busca garantizar igualdad de oportunidades y premiar el esfuerzo, además de incentivar con beneficios adicionales a quienes alcanzan podios.

Por otra parte, expresó que “necesitamos un natatorio olímpico y lo vamos a hacer en la Ciudad Deportiva”, con una inversión cercana a los US$50 millones. Además, señaló que se construirá un nuevo natatorio en cada región de la Provincia, con el objetivo de ampliar el acceso al deporte y consolidar un sistema más equitativo.

Sobre los Juegos de la Araucanía, Figueroa planteó que “Neuquén invierte históricamente dos, tres o cuatro veces más que otras provincias”. “No la ganamos nunca; siempre nos gana Río Negro”, expresó y consideró que “la clave” de por qué gana la vecina provincia radica en el desarrollo de base: “Río Negro hace años invierte en los clubes”. Sostuvo que el crecimiento para mejorar los resultados de Neuquén debe surgir a partir del fortalecimiento y la participación de los clubes.

Por su parte, la ministra Codermatz destacó el rol central de los clubes como actores sociales y aliados estratégicos del Gobierno, subrayando que “cuando el privado, el público y los clubes se juntan, salen cosas maravillosas”. En ese sentido, puso en valor el “trabajo silencioso” de dirigentes y técnicos, no solo en la formación deportiva sino también en tareas de contención, acompañamiento y prevención.



Asimismo, remarcó que estas acciones forman parte de una política sostenida y no de iniciativas aisladas, con una fuerte inversión destinada a ampliar la infraestructura y los programas deportivos. Mencionó, entre otros ejes, el anuncio de la construcción del natatorio olímpico y el desarrollo de los espacios semiolímpicos en cada región. También destacó el aporte que se efectúa a través del programa Clubes Sociales y expresó que el objetivo es “seguir trabajando en conjunto” y potenciar el deporte “como una herramienta clave de inclusión social”, especialmente para niños y jóvenes.



