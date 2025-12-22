Terminó la temporada 43 de las Motos de Velocidad Sur, en Centenario, se cerró un nuevo año donde se conocieron los ganadores de una de las disciplinas más atractivas del Alto Valle.

En una última fecha paralizante, Ariel Quse se consagro Campeón en la General de Alta Cilindrada de la MVSur , la máxima categoría de la especialidad donde compiten los pilotos graduados y a la vez suman todos en sus respectivas subclases. Quse llegaba con un amplio margen sobre Juan Soto, e hizo valer su diferencia para quedarse con el título

Ariel Quse se quedó con el primer puesto de la general y en alta cilidradas

Por su parte el experimentado campeón del Sur de la República Nicolás Soto, se adueñó de la categoría SBK, por encima de otro nombre con experiencia como Rubén Figueroa, quien ganó la fecha.

En Súper Stock, Juan Pablo Grimalt prevaleció en la pelea con Fernando Menna, manteniendo la distancia que tenía en puntos y coronándose campeón de la categoría, pese a que Menna logró el triunfo en la jornada final.

Nicolás Soto se adueñó de la SBK

Además, Leandro Kamman en Súper Port 300cc se alzó con la corona luego de imponerse a Santiago Copa, quien llegaba a 5 unidades a la última jornada. Kamman no dio espacios para remontada, ganando incluso la jornada.

En Moto 3 250cc, Yohana Rodríguez se quedó con una ajustada definición, la corredora ganó la fecha y con ello superar a Leandro Arias, y Fernando Zitto en la pelea por el título

Yohana Rodriguez festejó en 250cc.

Mariano Pulla en 150cc. llegó como campeón en la última fecha, y confirmó su corona ganando la jornada en Centenario. Además, Gamal Aucar en Stock también gritó campeón.

La actividad competitiva tendrá una pausa en el verano, pero si seguirán los entrenamientos y pruebas comunitarias, más escuelas de Moto Velocidad, que sigue sumando adeptos.